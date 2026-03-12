En compañía de los otros miembros de la Gran Consulta, Paloma Valencia oficializó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones 2026.

La candidata escogió el centro comercial Gran San, un sitio popular del centro de Bogotá, para hacer público el nombre de Oviedo como su dupla para llegar a la Casa de Nariño.

“He elegido después de auscultar mi partido el Centro Democrático, a mi presidente Uribe, mi mentor, pero sobre todo a esta Gran Consulta por Colombia, hemos llegado a la conclusión que el mejor coequipero es Juan Daniel Oviedo”, comenzó diciendo la candidata presidencial.

Añadió que “en esta campaña les planteamos la solución real de los problemas de los colombianos, y Oviedo representa además las manos limpias, jamás hemos estado envueltos en escándalos de corrupción, y lo que más me mueve de haberlo escogido es que coincide conmigo en que se quite este país las manos de los ojos para ver a los informales, que están aquí afuera todos ellos y no alcanzan a ganarse el salario mínimo: queremos decirles que serán nuestra prioridad en el gobierno, queremos crédito popular barato”, dijo la ganadora de la consulta interpartidista-

“Les bajaremos los impuestos a los comerciantes para que mantengan a los trabajadores, hablaremos de los prediales que tienen agobiados a todos los colombianos y pondremos varios días sin IVA para impulsar la industria nacional”, enfatizó Valencia Laserna.

Y concluyó refiriéndose al tema de las diferencias con el exconcejal y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá que “los acuerdos entre diferentes significan que seguimos siendo diferentes, no vamos a ceder en nuestros principios, la honestidad de un político es seguir siendo lo que es, y la diferencia es valiosa y en la diferencia es posible construir. Voy a seguir defendiendo a los militares de Colombia y lograr un juzgamiento que no sea político sino en justicia que valore el sacrificio que han hecho los soldados”.

En desarrollo...