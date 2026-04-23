A raíz de los recientes pronunciamientos del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre su participación en debates (luego de haberse negado anteriormente) y su intención de asistir solo junto a dos contendores, Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, se han desatado diversas reacciones dentro de la contienda presidencial.

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Varios candidatos que no fueron incluidos en esa propuesta han cuestionado la posición del dirigente de izquierda, calificándola como excluyente y contraria al espíritu democrático. En medio del debate sobre las ‘condiciones’ planteadas por Cepeda para asistir a estos encuentros, han empezado a surgir distintas iniciativas.

Una de ellas provino de la candidata Claudia López, quien anunció que “en los próximos días” radicará, junto a otros aspirantes, una solicitud para aplicar el artículo 23 de la Ley de Garantías Electorales.

Estas declaraciones se produjeron luego del foro ‘Niñez Ya’, al que fueron invitados todos los candidatos, pero que contó únicamente con la participación de seis de los 13 aspirantes.

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Asimismo, la normativa sobre garantías electorales establece que, en lo relacionado con el acceso a medios públicos, si existe una solicitud conjunta de todos o algunos candidatos presidenciales, deben organizarse al menos tres debates de una hora con la participación de todos los aspirantes.

Frente al alto número de candidatos, López planteó como opción dividirlos en grupos mediante sorteo. Asimismo, cuestionó lo que considera vetos dentro de la campaña y sostuvo que la mayoría de los aspirantes han mostrado disposición para asistir a debates abiertos.

“El llamado es a que los medios sigan organizando debates e inviten a todos los candidatos. Si alguno decide no asistir, quedará en evidencia ante el país. Si el candidato Iván Cepeda no asiste, quedará claro que es el único que censura”.

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Según la ley, además del derecho a participar en estos tres debates, también se contempla la realización de intervenciones en cadena nacional: una de cinco minutos al inicio de la campaña para exponer su programa de gobierno y otra de diez minutos, ocho días antes de las elecciones, como cierre.

Por otro lado, este martes 21 de abril, durante la plenaria del Senado, la candidata Paloma Valencia presentó una propuesta adicional: realizar debates en el Congreso. Para ello, envió una carta a otros cinco aspirantes con el fin de concretar ese espacio.

Sin embargo, la idea fue rechazada por el candidato Abelardo de la Espriella, quien coincide con Cepeda en que los debates deberían centrarse en los candidatos punteros (incluyendo a Sergio Fajardo). El abogado también remitió una carta a los medios solicitando que sean ellos quienes, como es habitual, se encarguen de organizar estos encuentros.

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