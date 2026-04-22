La plenaria del Senado del pasado martes fue el escenario de una dura pelea entre los candidatos que hacen parte de esta cámara alta: Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Y el motivo de la encendida discusión fue el asesinato del también senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado al parecer por orden de las disidencias de la Segunda Marquetalia, a mediados de 2025.

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La parlamentaria opositora, al dejar una constancia, advirtió: “Al único que le ha resultado viable hacer una carrera política hablando mal del presidente Uribe es a Cepeda. (...) Por eso le da tan duro salir a los debates políticos, porque no tienen más tema que Uribe, porque no han hecho nada por los colombianos”.

En respuesta, el oficialista reviró: “Si quiere, pactamos las reglas y nos sentamos a debatir sobre propuestas. A usted le molesta que hagamos referencia a su jefe, a su prontuario y a todo lo que tiene que ver con su historia larga y la del hermano de él, pero es parte de la realidad nacional y hay que hablar de eso”.

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Posteriormente, Valencia Laserna radicó una proposición para citar a debate de control político al ministro del Interior, Armando Benedetti, que además pide invitar a los candidatos presidenciales Claudia López, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Roy Barreras.

Y cuestionó finalmente la candidata del uribismo a Cepeda Castro: “Yo no aparezco en los computadores de ningún criminal. Ningún grupo armado ha dicho que yo le organice la política en las manifestaciones. Yo no tengo fotos con los asesinos de Miguel Uribe, y en mi gobierno los vamos a meter en la cárcel”.

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