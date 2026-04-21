La Comisión Séptima del Senado aprobó este martes en tercer y penúltimo debate la Ley Jineth Bedoya, que hace obligatoria la capacitación de los funcionarios públicos del país en violencia de género.

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Al respecto, la senadora Norma Hurtado, de La U, dijo que la iniciativa busca garantizar una protección efectiva contra las violencias basadas en género, mediante la capacitación obligatoria de servidores públicos, contratistas y particulares que presten servicios públicos para que no se produzca revictimización.

El proyecto, que también es impulsado por las congresistas Cathy Juvinao, de la Alianza Verde; Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, y Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, surge como respuesta al mandato internacional derivado del caso de la periodista Jineth Bedoya, cuya sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 estableció obligaciones para el Estado colombiano en materia de prevención, investigación y no repetición de la violencia de género.

“La sentencia de Jineth Bedoya es un mandato vigente que nos obliga a actuar para proteger a las mujeres que hoy siguen enfrentando violencia, acoso e impunidad en Colombia”, afirmó la senadora Hurtado.

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Esto debido a que más del 92 % de las quejas por acoso laboral con componente de género no avanzan a sanciones disciplinarias, mientras que cerca del 88 % de los procesos terminan archivados.

Peralta, por su parte, expuso en la célula legislativa: “Hemos fortalecido esta iniciativa legislativa, hemos nutrido el articulado, porque con mis compañeras consideramos necesario que las culturas indígenas, raizales y afro también puedan tener esas capacitaciones”.

Y Blel expresó en medio del debate: “Esta no es la historia de una sola mujer, esta es la historia de muchas mujeres, querida Jineth. Tú has transformado tu dolor en una causa para que otras mujeres no pasen por lo mismo”.

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