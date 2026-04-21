No cesan las críticas y polémica entre los candidatos presidenciales por cuenta de las condiciones que impuso el aspirante de la izquierda, Iván Cepeda, para enfrentarse en un debate con sus contrincantes: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Debates deben ser entre dos posturas: campaña de Iván Cepeda Castro

Pese a que en la contienda electoral hay más candidatos que se disputan la Casa de Nariño, Cepeda insiste en que en este espacio solo deberían figurar los aspirantes de “extrema derecha”, como califica a De la Espriella y Valencia, lo que ha generado un enorme rechazo por parte de otros políticos como Claudia López, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, quienes públicamente han expresado su inconformidad por las condiciones de la figura del petrismo.

Ante esto, la candidata de centro-derecha sostuvo que “un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate. Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo de la Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”.

Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a @sergio_fajardo y a @ClaudiaLopez es tan grave como huir del debate. Si @IvanCepedaCast insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a… https://t.co/g00g3n8iQm — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 21, 2026

Asimismo, en la sesión del Senado, Valencia afirmó que “al único que le ha resultado viable hacer una carrera política hablando mal del presidente Uribe es a Cepeda. (...) Por eso le da tan duro salir a los debates políticos, porque no tienen más tema que Uribe, porque no han hecho nada por los colombianos”.

La candidata expresó, además, en una carta dirigida a los otros aspirantes que “cada uno de ustedes representa una visión distinta del país. Con algunos compartiré más; con otros, muy poco. Pero precisamente en esa diversidad reside el sentido del debate: la democracia no se construye callando al que piensa distinto, sino escuchándolo. Los colombianos tienen derecho a contrastar, en un mismo escenario y sin intermediarios, los caminos que cada uno de nosotros le propone al país”.

En ese sentido, la candidata señaló que citó un “debate de control político en el Congreso de la República, al que los invito a ustedes a hacerse presentes para que, frente a los colombianos, podamos confrontar nuestras visiones de país sin filtros, sin intermediarios y sin vetos”.

Carta a los candidatos presidenciales. Vamos todos a debatir en el Congreso. pic.twitter.com/xtnbfPZtrh — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 21, 2026

Por su parte, la fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, señaló en su cuenta de X que “los debates no se negocian. Se hacen”, y comparó a Cepeda con el presidente Petro, reconociendo que el jefe de Estado sí se enfrentó a sus contrincantes en debates.

“En Colombia los debates los organiza la prensa, la academia, la ciudadanía. No los candidatos. A Gustavo Petro hay que reconocerle algo: en 2022 debatió con todos. Sin condiciones. Sin escoger contrincantes. Cepeda lleva meses sin poder salir del cascarón. Y cuando decide hacer el trabajo que le corresponde, cambia y acomoda las reglas”, aseveró.

En Colombia los debates los organiza la prensa, la academia, la ciudadanía. No los candidatos. A @petrogustavo hay que reconocerle algo: en 2022 debatió con todos. Sin condiciones. Sin escoger contrincantes. Cepeda lleva meses sin poder salir del cascarón. Y cuando decide hacer… https://t.co/b4hC3nD3Rw — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 21, 2026

“Iván Cepeda quiere un espectáculo controlado”

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, también cuestionó duramente las condiciones de Iván Cepeda y aseguró que lo que él quiere “no es un debate”, sino un “espectáculo controlado”.

Tutela o encuestas: ¿qué hizo a Iván Cepeda convocar ahora a debates?

“Durante meses, desde las tribunas de los medios y de las redes, he exigido un cara a caracon el candidato del continuismo petrista, el senador Iván Cepeda. Lo hice sin condiciones,sin dilaciones y sin miedo, desde noviembre de 2025″, comenzó diciendo el candidato.

Sostuvo que si bien el aspirante presidencial de la izquierda aceptó el reto de debatir, lo hizo con condiciones, “usurpando la función sagrada” de los medios de comunicación.

“Cepeda guardó silencio, se escondió y hasta se negó públicamente a debatir. Ahora, antela presión ciudadana y las tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la información,sale con un ‘reto’ que no es más que un farol calculado: anuncia disposición a debatir, pero solo si él impone las reglas, nombra compromisarios, pacta temarios, filtra moderadores y,en el fondo, usurpa la función sagrada que les corresponde a ustedes, los medios decomunicación independientes”, puntualizó.

Insistió en que con estas condiciones, Cepeda “no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por la paz total, que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo, ni por las verdaderas consecuencias del modelo económico y de Estado que pretenden establecer”.