El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en un evento masivo en la ciudad de Cali.

Además, la dupla hizo su inscripción oficial ante las autoridades electorales del Valle del Cauca, “como parte de una estrategia de presencia territorial y reconocimiento del liderazgo político de las regiones”.

El evento se realizó en el Arena Cañaveralejo ante miles de colombianos: “Hoy hacemos historia desde Cali. Por primera vez, una fórmula presidencial se inscribe en la Sucursal del Cielo. Cali será el punto de encuentro de quienes creemos que una Colombia unida es posible. Donde algunos quisieron dividir, nosotros elegimos construir unidad” manifestó Restrepo Abondano.

Promovieron en el lanzamiento de esta forma su agenda “centrada en la estabilidad institucional, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia”.

A su vez, el excongresista y pastor cristiano John Milton Rodríguez intervino en un aparte espiritual del evento: “Oramos para que nuestra nación avance sobre principios firmes, defendiendo la vida, la familia y la libertad, valores que fortalecen el futuro de un país. Creemos que Dios tiene Su mano sobre Colombia.Seguimos orando por nuestra nación”.