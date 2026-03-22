La senadora Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático, subió al segundo lugar en la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia, señala una encuesta divulgada este domingo, que apunta a un empate técnico con el izquierdista Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

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Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene al frente de la intención de voto, con el 34,5 %, mientras Valencia marca el 22,2 % y desbanca del segundo lugar al ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria (15,4 %), señala la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por la revista Cambio.

Dos candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, ocupan el cuarto y quinto lugar en el sondeo, con el 3,7 y el 3,6 %, respectivamente, superados por el voto en blanco que aparece como opción del 6,5 %.

El crecimiento de Valencia ocurre después de las consultas entre partidos del pasado 8 de marzo en las que se impuso como candidata de la derecha y escogió como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, un economista de centro que se ha convertido en el fenómeno político colombiano por su estilo espontáneo y su homosexualidad asumida.

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De hecho, ante la pregunta de si los nombres de los candidatos a la Vicepresidencia influyen en su elección, el 52,1 % respondió que sí; el 45,4 % dijo que no y el 2,5 % no sabe o no responde.

La encuesta, que se hizo entre el 17 y el 21 de marzo con 2.157 personas y tiene un margen de error del 3 %, muestra una trayectoria ascendente de Valencia, que pasó del 2,3 % en enero al 22,2 % de hoy.

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Sin embargo, todo indica que ninguno de los candidatos tiene el caudal suficiente para ganar en primera vuelta, lo que obligará a un balotaje el 21 de junio, para el cual el CNC apunta a un empate técnico entre Cepeda (43,3 %) y Valencia (42,9 %), con un 9,4 % de indecisos.

Si el rival de Cepeda llega ser De la Espriella, el candidato de izquierda ganaría con el 48,1 % frente al 35,5 % del ultraderechista, mientras que los indecisos representan el 11,1 %.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.

UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil colombiana, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el territorio nacional, con intención de participar en las elecciones a la Presidencia de la República.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.

DISEÑO DE MUESTREO (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025.

Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro tipos: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños. Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa, ya sea por superar los 800.000 habitantes, por ser las de mayor población en regiones que no cuentan con municipios que superen dicho umbral, o por criterios de representatividad regional. Para los demás estratos, la selección de municipios se realiza mediante muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, utilizando como medida de tamaño la proyección poblacional PostCOVID 2026 del DANE. Este procedimiento asegura que la probabilidad de selección sea consistente con el tamaño relativo de la población objetivo en cada municipio y permite mantener la cobertura territorial exigida por la norma para estudios de alcance nacional. Dentro de cada municipio seleccionado, se procede a la selección de unidades secundarias de muestreo correspondientes a segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en zona urbana y de secciones o veredas en zona rural.

La selección de estos segmentos se realiza mediante muestreo aleatorio simple a partir del marco cartográfico disponible.

En cada segmento cartográfico seleccionado, se lleva a cabo la selección de unidades terciarias de muestreo (hogares) mediante muestreo sistemático, a partir de un listado actualizado o mediante recorrido de campo con arranque aleatorio y salto constante previamente definido. Finalmente, dentro de cada hogar seleccionado, se elige una persona perteneciente a la población objetivo mediante un mecanismo probabilístico de selección intrahogar.

MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo del estudio corresponde al Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual constituye la base cartográfica oficial para la localización, identificación y selección de las unidades estadísticas en el diseño muestral. En este marco, los municipios se consideran como unidades geográficas de referencia para la selección de las unidades primarias de muestreo. A su vez, el MGN permite la delimitación de unidades secundarias de muestreo mediante segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en las cabeceras municipales (área urbana) y como secciones, veredas o centros poblados en el área rural.

Los hogares se encuentran contenidos dentro de estas unidades cartográficas, lo que permite su identificación y selección probabilística en etapas posteriores del diseño muestral.

MECANISMO DE PONDERACIÓN: Los resultados son ponderados usando un modelo de integración de datos con la Encuesta de Calidad de Vida - ECV2024 realizada por el DANE. El modelo se ajusta usando la información demográfica, región, tamaño, zona, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. Los parámetros del modelo se estiman usando un método de ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente se usa un estimador de calibración usando un método de raking a partir de las proyecciones de población PostCOVID reportadas por el DANE para el año 2026, para el modelo de calibración se considera la interacción entre la región y las variables de tamaño, zona, sexo y edad, y el nivel socioeconómico según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.

TAMAÑO DE MUESTRA: 2157 encuestas en 56 municipios:

Bogotá: 285

Caribe: 452

Centro - Oriente: 346

Centro - Sur - Amazonia: 196

Eje Cafetero: 379

Llano: 129

Pacífico: 370

Ficha técnica (2)

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: El diseño muestral permite obtener estimaciones a nivel nacional con un margen de error máximo de ±3,0 puntos porcentuales, bajo un nivel de confianza del 95%, asumiendo un efecto de diseño (𝐷𝑒𝑓𝑓) de 2.0. Este margen de error se calcula bajo el escenario de máxima varianza (p = 0.5)

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.

CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ (En orden alfabético):

Candidatos: Abelardo de la Espriella, Aída Quilcué, Carlos Caicedo, Carlos Fernando Cuevas, Clara López Obregón, Claudia López, Edna Bonilla, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda Castro, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Leonardo Karam Helo, Luis Gilberto Murillo, Luisa Fernanda Villegas, Luz María Zapata, María Consuelo del Río Mantilla, Martha Lucía Zamora, Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Omar Nelson Alarcón, Paloma Valencia, Robinson Alonso Giraldo, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra McCollins.

Imagen: Gustavo Petro

TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS: Se anexa el cuestionario

ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN

La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización de la encuesta fue del 17 al 21 de marzo de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS Encuesta

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta presencial en hogares

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER A LA ENCUESTA: No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes.

NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA

El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 98 encuestadores y 9 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polania, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior

ALCANCE DE USO Y RESTRICCIONES LEGALES: De acuerdo con la normatividad vigente, de publicarse este estudio, se debe hacer íntegramente.

Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2019 y a los lineamientos de la Ley 2494 de 2025.