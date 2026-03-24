El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que las recientes elecciones legislativas en Colombia se desarrollaron con normalidad y sin evidencias de fraude, en medio de un debate nacional marcado por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del proceso.

Durante su pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público destacó que la jornada electoral transcurrió en completa tranquilidad, sin alteraciones del orden público que afectaran el derecho de los ciudadanos a votar. “No hubo, figuradamente, un solo grito en Colombia que perturbara la tranquilidad de los colombianos a la hora de ir a las urnas”, afirmó, al resaltar el comportamiento cívico del electorado.

Eljach también desestimó las versiones de fraude que circularon antes y después de los comicios, señalando que los resultados del preconteo y el escrutinio presentan diferencias mínimas. Según explicó, con más del 99 % del escrutinio avanzado, la variación no supera el 0,2 %, cifra que —dijo— ha sido avalada tanto por autoridades nacionales como por observadores internacionales.

“Muy a pesar del uso de instrumentos públicos para desprestigiar las elecciones y a los candidatos, Colombia demostró que su democracia es sólida”, agregó, enfatizando que el sistema electoral respondió de manera confiable.

Estas declaraciones se producen en un contexto de reiteradas denuncias del presidente Petro, quien en distintos escenarios ha advertido sobre posibles irregularidades en procesos electorales recientes. El mandatario ha cuestionado aspectos como la cadena de custodia de los votos, el software de escrutinio y la actuación de algunos jurados, lo que ha generado tensión entre instituciones y un amplio debate político.

Sin embargo, organismos como la Procuraduría y otras autoridades electorales han insistido en que no existen pruebas concluyentes de un fraude sistemático, y han llamado a la confianza en las instituciones democráticas.

El pronunciamiento del Ministerio Público se suma a otras voces institucionales que buscan dar garantías sobre la transparencia del proceso electoral, en un momento clave para la estabilidad política del país y la credibilidad del sistema democrático.