El Consejo Nacional Electoral, CNE, entrará este miércoles, 28 de enero, en una de las definiciones más sensibles del calendario electoral de 2026: establecer si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, están habilitados para competir en la consulta interpartidista convocada para el próximo 8 de marzo.

El anuncio lo hizo el presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, en declaraciones a Mañanas Blu, donde precisó que el tema será abordado por la sala plena del CNE tras la petición elevada por los principales entes de control del país.

Asimismo, desde Cúcuta, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que defenderá su candidatura ante cualquier intento de excluirlo de la consulta del Frente por la Vida y advirtió que acudirá a las instancias judiciales necesarias.

“De ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos”, aseguró Cepeda frente a cientos de nortesantandereanos que acudieron a apoyar su campaña a la Presidencia.

El senador también señaló que las más de 2.700.000 personas que votaron en la consulta del Pacto Histórico para definir la candidatura presidencial podrían acudir al mismo recurso jurídico para defender sus derechos políticos.

“Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día en ella”, afirmó Cepeda.

Desde la capital de Norte de Santander, el candidato hizo un llamado a enfrentar a sus adversarios en democracia y reiteró que “el verdadero enfrentamiento es entre dos posiciones claramente diferentes: una neoliberal y profundamente autoritaria y depredadora, la del uribismo; y otra, la del cambio social, la de la defensa de la vida, de la participación y la movilización política del pueblo”.

Finalmente, hizo un llamado “a la ciudadanía, a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y derechos políticos, a la movilización jurídica y política”.