El dirigente ganadero José Félix Lafaurie anunció, mediante una extensa carta dirigida a la dirección nacional del Centro Democrático, que junto a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, decidió separarse del partido y promover una escisión, en medio de fuertes cuestionamientos al proceso interno mediante el cual Paloma Valencia fue seleccionada como candidata presidencial.

Le puede interesar: Pacto Histórico pide al CNE que aclare si Iván Cepeda puede participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo

En el documento, Lafaurie sostiene que el mecanismo de encuestas utilizado para definir la candidatura estuvo viciado y que los resultados habrían sido alterados, lo que —a su juicio— deslegitima la decisión adoptada por la colectividad. Según expone, la intervención de asesores externos y la contratación de firmas encuestadoras sin garantías suficientes afectaron la transparencia del proceso.

En la carta, fechada el 23 de enero del año en curso en Bogotá y dirigida al director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, Lafaurie asegura que las firmas encuestadoras contratadas no cumplían con los requisitos legales para realizar estudios con efectos electorales en Colombia, al no estar inscritas en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vea aquí: La carrera presidencial entra en zona gris por el caso Cepeda-Quintero

Además, señala que no existieron contratos formales ni trazabilidad jurídica en la contratación de dichas empresas, y que el proceso careció de comités de garantías, reglas claras y mecanismos de impugnación, lo que —según afirma— vulneró el debido proceso interno y los derechos políticos de las precandidatas.

“Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio. Tenemos suficientes evidencias”, afirmó el líder gremial.

Señalamientos por presunta manipulación del proceso

En la carta, Lafaurie sostiene que, antes del anuncio oficial del partido, ya circulaba información que daba por definida la candidatura de Paloma Valencia. En ese contexto, menciona versiones conocidas en reuniones privadas, publicaciones en redes sociales y editoriales de opinión que anticiparon el resultado final.

Lea también: Encuesta de candidatos presidenciales: este es el panorama electoral en Colombia, según los últimos sondeos

El dirigente también atribuye un papel clave a la participación del asesor Lester Toledo, a quien señala de haber tenido incidencia en el desarrollo del proceso de encuestas y en la difusión anticipada de los resultados, así como a la actuación de otros dirigentes y asesores cercanos a la dirección del partido.

“El martes 16, después del sorpresivo anuncio oficial, recibo una llamada de un expatriado venezolano, Oscar Duarte, quien, a su vez, el domingo 14 había recibido una información de otros ilustres venezolanos exiliados en España que se reunieron el 12 de diciembre a celebrar el Nobel de Paz de María Corina a su regreso a Madrid en compañía de LESTER TOLEDO. En esa reunión surge el tema de la candidatura del CD y Toledo, y afirma sin titubear siquiera que eso está arreglado y la candidata es Paloma Valencia. Tengo apartes de la conversación que él nos transmite, donde se constatan las afirmaciones de Toledo”, afirma Lafaurie en la carta.

Le sugerimos: “El maltrato infantil es un flagelo que debemos revisar como país”

De acuerdo con la misiva, los cambios en las reglas de juego y el manejo de los tiempos del proceso terminaron afectando la permanencia de varias precandidatas, entre ellas María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes —según Lafaurie— quedaron excluidas de facto del proceso interno.

“No puedo dejar de advertir que, en el “vaya y venga” de las decisiones, al ritmo de velados intereses entonces, hoy evidentes, no solo se vio afectada la imagen del partido ante sus bases y ante la opinión pública, sino que el acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y Maria Fernanda Cabal, que habrían podido seguir prestando, como hasta ahora, un gran servicio al partido y al país, servicio del que el partido mismo decidió prescindir", señala.

En otras noticias: La Ley del Montes | “Milagros” de la Fundación San José

Además, Lafaurie también cuestiona la falta de control del partido sobre la financiación de las campañas internas y la desigualdad en el acceso a recursos, aspectos que, asegura, fueron advertidos oportunamente a la dirección nacional sin que se adoptaran correctivos.

“La campaña de Uribe Londoño venía mostrando una desigual fortaleza financiera que se reflejó, no solo en el costo del equipo de campaña y del asesor, sino en la pauta de META (...) sin que la administración del partido hiciera gestión alguna para aplicar los parámetros de su memorando interno”, precisó.

Solicitud de escisión y respaldo a la candidatura

Pese a las denuncias, Lafaurie aclaró que no busca afectar la candidatura presidencial de Paloma Valencia ni desconocer la decisión tomada por el partido. En la carta manifestó que tanto él como la senadora Cabal respaldarán su aspiración.

No obstante, confirmó que no continuarán en el Centro Democrático y solicitó formalmente que, en la próxima convención nacional, se autorice una escisión que permita a María Fernanda Cabal conformar su propia agrupación política, de conformidad con los estatutos del partido y la normatividad electoral vigente.

No deje de leer: Piden al CNE aclarar si Iván Cepeda y Daniel Quintero podrían participar en la consulta del Frente Amplio

“No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración”, señaló y agregó: “No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a Maria Femanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”.

La respuesta de la dirección del Centro Democrático

Tras conocerse la carta de José Félix Lafaurie, el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, recordó que su postura frente al proceso de selección presidencial ya había sido expresada públicamente semanas atrás.

“Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, señaló Vallejo, al repostear una publicación oficial del partido en la que se defendió la transparencia del procedimiento.

Aquí también: “Voy a apoyar a cualquier candidato que esté en contra de Petro y de su heredero”: Paloma Valencia

En ese mensaje, el Centro Democrático informó que una auditoría al estudio realizado por Panel Ciudadano concluyó que “no se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta”, y destacó que Paloma Valencia “representa la nueva política y se convierte en la esperanza de Colombia”.

Como respaldo, la colectividad anexó un certificado de validez, seguridad e integridad del proceso de votación electrónica, emitido por la firma Kepler, en su calidad de auditor externo y garante tecnológico. Según el informe, el ejercicio contó con protocolos de ciberseguridad, monitoreo en tiempo real y verificación de trazabilidad de los datos, descartando participación automatizada o duplicidad de votos.

Vea: Clara López le dice no al Frente Amplio e irá directamente a la primera vuelta presidencial

El documento señala que se recibieron 2.255 respuestas válidas y 68 votos nulos, y certifica que los resultados fueron: Paloma Valencia Laserna, con 1.037 votos; María Fernanda Cabal Molina, con 851; y Paola Holguín Moreno, con 367. De acuerdo con Kepler, la base de datos no presentó alteraciones ni manipulaciones y el proceso “fue ejecutado correctamente en todas sus etapas”.

Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025. https://t.co/4fYSRmkcAC — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) January 26, 2026