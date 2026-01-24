A través de una carta, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría Nacional solicitaron el pasado viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) aclarar si los candidatos que participaron en la consulta del Pacto Histórico, entre ellos Iván Cepeda y Daniel Quintero, podrían también participar en la consulta del 8 de marzo del Frente Amplio integrada, por el momento, por Roy Barreras y Camilo Romero.

Sin embargo, el caso de Quintero es aún incierto ya que el exalcalde de Medellín si bien se retiró de esta consulta del 26 de octubre lo hizo de manera tardía y desde la Registraduría no se aceptó, por presupuesto, la impresión de nuevos tarjetones para sacar al candidato de las opciones, por lo que su cara y nombre quedaron en la tarjeta electoral. Sobre esto no ha sido claro el CNE si se contará su participación o no en la consulta de octubre.

En esta fecha, además de las consultas populares para que las organizaciones políticas que definieron este mecanismo determinen la selección de sus candidatos presidenciales, se realizarán las elecciones al Congreso de la República.

“De conformidad con lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) profirió el calendario electoral para este certamen y, ha venido programando desde el pasado mes de diciembre mesas técnicas con todas las organizaciones políticas que manifestaron su intención de participación ante esta corporación; la más reciente realizada el pasado 14 de enero de 2026, qué con la participación de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y la MOE”, se lee en el comunicado.

El documento indica también que “en el desarrollo de dicha mesa técnica, por parte de la RNEC se presentaron las actividades más relevantes que se vienen desarrollando por parte de la organización electoral, resaltando que para garantizar la disposición del material electoral en todas las mesas de votación, incluidas las que se instalarán en el exterior, se debe realizar la inscripción de los candidatos y el sorteo de la posición en el instrumento único de votación a más tardar el próximo 6 de febrero”.

Ante el panorama electoral, estas tres instituciones del Estado se cuestionan lo siguiente: “¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026?“, añade el documento.

La Procuraduría, Contraloría y Registraduría señalaron que “es necesario tener certeza jurídica de las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026, y que por lo tanto cualquier decisión que pueda adoptar esa corporación se adopte y quede en firme con antelación al cierre de inscripción de los precandidatos”.