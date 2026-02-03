El precandidato presidencial Roy Barreras aseguró este lunes que la consulta del Frente por la Vida seguirá adelante independientemente de lo que ocurra con el caso de Iván Cepeda, cuya participación está ‘en veremos’.

Victor Lerena/EFE MADRID, 07/01/2026.- El candidato presidencial colombiano del Pacto Histórico Iván Cepeda ofrece una rueda de prensa este miércoles en Madrid, para hablar del riesgo de injerencias estadounidenses en las próximas elecciones colombianas y de las consecuencias de la reciente operación militar en Venezuela. EFE/ Víctor Lerena

Y es que la revisión del caso Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral se prolonga cada vez más. El lunes el CNE no alcanzó la mayoría requerida para determinar si el senador del Pacto Histórico puede competir en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo. La votación entre magistrados quedó 5-4, lo que obliga a que la decisión final sea tomada por conjueces.

Los dos conjueces principales elegidos para definir el caso del aspirante presidencial son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal), mientras que el conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres).

Sin embargo, Alejandro Felipe Sánchez Cerón se declaró este martes impedido para decidir en el caso de Iván Cepeda por haber formado parte de la defensa jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso judicial que lo enfrentó con el hoy precandidato presidencial.

Al respecto, Roy Barreras indicó en ‘Blu Radio’ que los problemas de Iván Cepeda con su inscripción en la consulta no afectan el desarrollo de la misma con los demás candidatos habilitados, incluido él, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.

Aunque también señaló que se podría plantear un acuerdo político para ir directamente a la primera vuelta y no hacer la consulta.

La decisión del CNE tendría que emitirse máximo el 6 de febrero, un día antes de que comience la impresión del material electoral.

“Colombia está decidiendo si va hacia adelante a un cambio 2.0, si puede recuperar las certezas, la estabilidad, la unidad de la nación o si va a un escenario de división y de extremismos”, afirmó.