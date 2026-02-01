El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón rindió este fin de semana un homenaje al inmolado líder político del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con una ofrenda de flores y una oración en silencio, desde el Parque El Golfito, al occidente de Bogotá, lugar donde fue perpetrado el magnicidio contra el entonces también precandidato presidencial.

“Conocí a Miguel, trabajó conmigo y solo unos días antes del atentado fue la última vez que compartimos. Lamento que no esté aquí con nosotros, que no pueda participar de todo esto y sobre todo que no esté ejerciendo liderazgo para bien de toda Colombia. La seguridad no es un juego. La seguridad no tiene partido. La seguridad es para todos. No podemos seguir en un país con miedo”, advirtió.

Desde el ahora emblemático Parque el Golfito expresó Pinzón: “Aquí da miedo que los niños jueguen porque vienen los jíbaros, los consumidores de droga, las pandillas. Esta historia se repite en todo el país y la tenemos que cambiar. Vamos a devolverle la seguridad a las familias”.

Y concluyó en este sentido que “las personas tienen miedo porque los grupos criminales dominan, ejercen el poder. Y esto es algo que duele mucho porque la gente está desconcertada. Esa es mi misión, venir a darle a Colombia tranquilidad, proteger a las mujeres, niños, familias, trabajadores, campesinos, empresarios, a cada colombiano”.

Por último, reiteró que su plan de seguridad “Cero Tolerancia” presentado públicamente esta semana, es “el más ambicioso en la historia de Colombia, tiene seis capítulos con 60 propuestas encaminadas a fortalecer las Fuerzas Armadas, acabar con la impunidad y la criminalidad”, como la cadena perpetua para violadores de niños, feminicidas, asesinos de miembros de la Fuerza Armadas y de la Rama Judicial.

