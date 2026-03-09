Juan Carlos Pinzón, exministro y candidato presidencial, luego de conocer los primeros resultados de ‘La gran consulta por Colombia’, pidió por medio de un video que los que votaron por él este domingo 8 de marzo lo hagan por Paloma Valencia, quien fue la ganadora.

Leer también: “Fue un error estratégico. Presidente Petro te lo advertí”: Barreras tras resultados de las consultas

“Mi primer mensaje a la senadora Paloma Valencia, mi cariño, mi afecto que Dios le ilumine. Que Dios la cuide. Que Dios la tenga para cosas grandes. Que Dios le permita contribuir y hacer de este país un país bueno, un país que salga adelante, un país que progrese, un país que adquiera seguridad, un país que esté bien. Yo soy un hombre de palabra y es tal vez lo único que uno siempre tiene y no se cambia, la palabra. Mi palabra es una muy clara. Yo me comprometí en esta gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia, si era la que ganaba o a cualquiera que ganaron”, dijo.

Por otro lado, apuntó que, como se lo había prometido a su familia, no continuará con su vida pública.

“Colombia tomó sus decisiones. Otros caminos. Yo hoy pongo fin a mi vida pública”, dijo.

Aseguró que estuvo en todo el territorio del país, recorriéndolo en su campaña, pero que Colombia prefirió tomar otros rumbos y eso lo respeta.

También indicó que iba a llamar a Paloma Valencia para felicitarla y mostrarle su apoyo y respaldo. Agregó que trabajará para impulsar su candidatura para que Colombia quede en buenas manos.

Aquí mi declaración.



Saludo y felicito a @PalomaValenciaL, le deseo todos los éxitos, le pido a todas las personas que votaron por mí, que voten por Paloma.



Hoy pongo fin a mi vida pública. pic.twitter.com/mi5RBCz7Th — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) March 8, 2026

Importante: ¿Juan Daniel Oviedo puede ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?: esto respondió el director del CD

Pinzón fue dos veces embajador de Colombia en Estados Unidos, fue ministro de Defensa de Colombia durante casi cuatro años y estuvo en el cargo como secretario de Presidencia.