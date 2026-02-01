Desde la capital estadounidense se alistan los preparativos para el esperado encuentro entre el presidente Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El diálogo bilateral tendrá lugar este martes 3 de febrero a las 11:00 a. m., marcando el primer cara a cara formal entre los dos jefes de Estado después de un período de tensiones diplomáticas prolongadas.

De acuerdo con fuentes oficiales conocidas por el medio Blu Radio, Petro tiene programado salir del país hoy a las 2:00 de la tarde, con llegada prevista a una instalación militar próxima a Washington cerca de las 8:00 de la noche.

Asimismo, la agenda oficial arrancará el lunes y la visita contempla una serie de conferencias y reuniones con organismos multilaterales, en un contexto en el que la capital estadounidense enfrenta un clima extremadamente frío, con temperaturas que han bajado hasta cerca de −12 °C, lo que ha obligado a reforzar la logística de transporte y coordinación de actividades oficiales.

El mandatario, viajará con miembros de su gabinete, incluye a varios ministros y altos funcionarios. Entre los acompañantes se encuentran la jefa de la diplomacia nacional, Rosa Villavicencio, quien al igual que Petro obtuvo un permiso de ingreso temporal, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, además de otros representantes vinculados a temas de cooperación con Washington.

Entre los temas más relevantes de la cita figura el interés de fortalecer la cooperación en materia de lucha antidrogas, un punto central después de meses de discrepancias entre Bogotá y Washington respecto a la política de narcóticos.

También se espera que se aborden asuntos como la situación en Venezuela. En ese punto, el propio Trump se refirió al porvenir político de la líder opositora María Corina Machado durante las últimas declaraciones públicas.

“Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar las partes. Es una muy buena persona, pero creo que tengo que decir, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo”, expresó.

Finalmente, tras su reunión en la Casa Blanca, Petro participará en otros compromisos oficiales en Washington, entre ellos una sesión programada el miércoles 4 de febrero a las 3:00 p. m. en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde está prevista una ceremonia protocolar en su honor.