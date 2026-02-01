El presidente Gustavo Petro dio luz verde a la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’ y vinculado a actividades de narcotráfico.

La instrucción fue impartida directamente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, mediante un pronunciamiento público del jefe de Estado en su cuenta de X. En el mensaje, el mandatario explicó que la decisión responde a intentos del procesado por influir de manera irregular en funcionarios públicos utilizando recursos estatales.

“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, manifestó el presidente Petro.

Señor ministro de justicia. Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias "Pipe Tulúa", señor Andrés Marín Silva



Este paso se da luego de que el Ministerio de Justicia rechazara, en días recientes, el recurso de reposición presentado por los abogados de Marín Silva, con el cual se pretendía suspender su extradición. Tras esta determinación, quedó en firme el requerimiento elevado por una Corte Distrital del estado de Texas.

Por otro lado, ‘Pipe Tuluá’ es solicitado por la justicia estadounidense por varios delitos asociados al narcotráfico, como concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y la fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína.

De acuerdo con el expediente judicial, los señalamientos hacen parte de una acusación formal radicada en septiembre de 2024, en la que se indica que ‘Pipe Tuluá’ habría desempeñado un rol determinante en el envío de importantes cargamentos de droga con destino a Estados Unidos.

Aunque su extradición había sido anunciada desde diciembre del año anterior, la defensa del procesado interpuso un recurso argumentando falta de motivación en la decisión y la omisión de los procesos judiciales que enfrenta actualmente en territorio colombiano.

No obstante, la cartera de Justicia consideró que dichos planteamientos no tenían sustento suficiente y confirmó la procedencia del trámite de extradición solicitado por las autoridades internacionales.

Finalmente, en Colombia, Marín Silva cumple una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 46 homicidios. Actualmente permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de haber estado detenido en la cárcel La Picota.