La Policía Nacional logró la captura en Colombia de uno de los hombres más buscados de Italia, señalado de estar al servicio de la mafia de ese país europeo así como la de Albania y Túnez. Lea también: Ministerio de Minas y Energía descarta la posibilidad de un apagón en el Caribe Se trata de Lorenzo Dei Meneghetti, alias Lorenzo, quien de acuerdo a las autoridades sería el cabecilla de una alianza tripartita de narcotráfico, por ello era considerado “objetivo de alto valor” para Italia. ‘Lorenzo’ fue capturado en el marco de la Estrategia Institucional S2D que requirió la coordinación de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y el Servicio de Cooperación Internacional de Italia e INTERPOL Roma. Lea también: Petro anunció recorte presupuestal de $16 billones tras suspensión de decreto de emergencia económica “Este resultado se da en desarrollo de la Operación “FIRMEZA”, una acción estratégica contra el crimen organizado transnacional, que permitió la ubicación y captura de este Objetivo de Alto Valor para Italia y el programa PACCTO 2.0, por su rol como uno de los principales articuladores del tráfico de estupefacientes entre Europa y Latinoamérica”, señaló la Policía. De acuerdo con las investigaciones, el capturado es requerido mediante notificación roja de Interpol por el delito de asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes. Las autoridades italianas lo señalan como principal coordinador de rutas y envíos de cocaína, marihuana y hachís hacia Europa, abasteciendo estructuras criminales de alto impacto. Lea también: Impiden ingreso a Colombia de dos extranjeros por turismo sexual: grabaron a una menor durante vuelo “La Operación FIRMEZA consolida una estrategia efectiva y de alto impacto liderada por la Policía Nacional para la desarticulación del narcotráfico transnacional, fortaleciendo la cooperación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, en el marco del programa PACCTO 2.0”, agregaron. La Policía destacó que con esta captura se reafirma el compromiso y liderazgo regional de Colombia en la neutralización de objetivos de alto valor que amenazan la seguridad, la estabilidad y la convivencia en Latinoamérica, “demostrando que la cooperación internacional es una herramienta decisiva para enfrentar el crimen organizado”.