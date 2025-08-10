La Policía Nacional reportó este sábado la captura en Cali del capo italiano Federico Starnone, señalado como “principal cabecilla” de la organización mafiosa ‘Ndrangheta.

La detención se produjo en el marco de la ‘Operación Silente’, en coordinación con autoridades de Italia y Reino Unido.

En su rol de líder de la organización criminal italiana ‘Ndrangheta, Federico Starnone, de 46 años, es señalado como “responsable de la consolidación operativa de la mafia italiana en el cono sur y región Andina”.

En su contra pesaba una orden de captura internacional mediante notificación roja de Interpol emitida por Italia.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este golpe a la mafia italiana a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, reportó el mandatario.

Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana. pic.twitter.com/v4nPcssWcI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

La Policía utilizó drones para dar con la ubicación exacta de Federico Starnone, quien finalmente cayó en el interior de un apartamento ubicado en un barrio exclusivo de la ciudad de Cali.