Un nuevo llamado se ha hecho al Gobierno nacional para que se avance en el proceso de desmonte del antiguo puente Pumarejo, teniendo en cuenta que se ha convertido en una especie de barrera para el desarrollo del sector portuario en la región.

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Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Norte, aseguró que se han anunciado diversos proyectos para intervenir la estructura; sin embargo, hasta el momento no se ha dado viabilidad a ninguna de estas iniciativas.

“Han anunciado diferentes proyectos y obras relacionadas con este tema, pero no vemos avances. El antiguo puente Pumarejo debe demolerse. Ya existe un estudio realizado por Puerta de Oro, se conoce el costo y los métodos que deben utilizarse para su demolición. Por eso, desde el gremio pedimos que se asignen los recursos necesarios para ejecutar este proceso”, sostuvo el líder gremial en medio de una visita hecha a la Sociedad Portuaria de Palermo.

En ese sentido, indicó que la construcción del nuevo puente se basó en permitir el tránsito sobre el río Magdalena y facilitar el paso de buques de mayor calado por debajo.

“Lo que corresponde es actuar rápidamente. El llamado es a que el Gobierno, a través del Invías, asigne los recursos necesarios y los refleje en el presupuesto, para que la entidad ejecute la respectiva demolición”, dijo.

Inversiones en el sector

Por su parte, María Consuelo Araujo, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), destacó las inversiones realizadas en los dos últimos años para impulsar el crecimiento de la zona portuaria de la ciudad.

“Se han invertido, del sector privado, 24 millones de dólares. Es una cifra muy importante porque la tecnología, las capacidades, todo esto que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, permanentemente tienen que estarse renovando para garantizar la competitividad”, agregó.

Resaltó, además, el valor trascendental que para la infraestructura del país representan las zonas portuarias como las de Barranquilla.

“Para la Cámara Colombiana de Infraestructura es muy importante que se entienda que el sistema de la infraestructura colombiana es un sistema que tiene diferentes modos. Y un eslabón que nos conecta con el comercio mundial, que es nuestra ventana al mundo, son los puertos”, comentó.

Araujo destacó que la terminal ubicada en Palermo “tiene una importancia estratégica para efectos de exportar materiales derivados del petróleo y por ejemplo, un gran volumen de acero para nuestro país, para poder construir también otras obras de infraestructura”.

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Claridad para los inversores

María Consuelo Araujo, presidenta de la CCI, también pidió al Gobierno entrante que se brinden garantías para nuevas inversiones: “Esas inversiones necesitan que los privados tengan un marco jurídico estable, unas instituciones que nos garanticen que hay una interlocución seria, en donde hay unas reglas de juego claras”.