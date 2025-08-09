La hija del fallecido expresidente peruano Alberto Fujimori y líder del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arremetió este sábado contra Gustavo Petro por las recientes acusaciones de este contra el gobierno de Perú por la supuesta “apropiación” de la isla Santa Rosa, situada en medio del río Amazonas.

Lea: Gobierno de Perú denuncia que un avión militar de Colombia invadió su espacio aéreo al sobrevolar Santa Rosa

En su cuenta de X (antes Twitter), Keiko Fujimori publicó un mensaje en el que aseguró que “Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro”.

Sostuvo que no existe conflicto entre los “pueblos” de Perú y Colombia, más allá del que “él se inventa”, en referencia a Gustavo Petro.

Lea: “Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú”: Petro reitera que la isla le pertenece a Colombia

“Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable”, añadió la líder política peruana.

Por último, le dejó una dura advertencia al jefe de Estado colombiano: “Petro: con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”.

Keiko Fujimori acompañó su mensaje con un video de su padre en el que criticaba la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en Colombia.

El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa. Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable.… pic.twitter.com/QeXjMwzGTt — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 9, 2025

El mandatario colombiano considera que la población de Santa Rosa se encuentra en una nueva isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió las islas fluviales en esa zona, pero el Gobierno peruano sostiene que el terreno es un crecimiento natural de isla Chinería que quedó asignada bajo su jurisdicción en 1929.

Santa Rosa conforma junto a la colombiana Leticia y la brasileña Tabatinga la triple frontera que estos tres países comparten sobre el río Amazonas. La población peruana surgió en la isla desde los años 70 y desde un inicio fue parte del departamento de Loreto.

Lea: Canciller de Perú dialogará con homóloga de Colombia sobre “inusitada reacción” de Petro

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mandó el pasado jueves un mensaje de calma a la población de su país porque aseguró que no hay ningún tema limítrofe pendiente de tratar con Colombia, después de que Petro.

Desde Japón, donde Boluarte realizó una visita oficial, la mandataria dio un mensaje a la nación en el que dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar “de ninguna manera”.

Lea: No existe “ninguna discusión” sobre soberanía de Santa Rosa: Gobierno de Perú a Petro

“No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera”, sostuvo al añadir que el tratado de 1922 y su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, es peruana y está dentro de su soberanía nacional.