El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado, a través de su cuenta de X, que el “diferendo limítrofe” con el Perú en Colombia evidencia que está “en peligro el acceso directo al Amazonas por Leticia”.

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que la isla en disputa no le pertenece al país vecino, y que habrá una reunión de la comisión mixta donde técnicos colombianos demostrarán que “Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú”.

Cabe recordar que Colombia está viviendo un nuevo ‘impasse’ diplomático, ahora con Perú, por cuenta de las recientes denuncias del Gobierno Petro sobre la apropiación por parte de Perú de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, justo en la frontera entre los dos países.

Sin embargo, la problemática puede agudizarse, ya que expertos vienen alertando que Colombia no solo podría estar perdiendo territorio, sino que en algunos años perdería la conexión con el río Amazonas.

La razón es que el cuerpo de agua, que es catalogado como el más grande del mundo, estaría moviéndose hacia lado peruano, lo que afectaría a comunidades colombianas que están arraigadas en la zona.

Hay que tener en cuenta que los ríos se mueven de manera natural, y el Amazonas también lo ha hecho durante décadas.

