La aplicación Nequi, de Bancolombia, es una de las billeteras virtuales más utilizadas por los colombianos, gracias a sus beneficios como transferencias, recargas, recepción de remesas, pago de servicios, transferencias, desembolsos de préstamos como el ‘salvavidas’ o el ‘propulsor’ que pueden ser aprobados inmediatamente.

Millones de colombianos usan esta aplicación, por lo que Nequi anunció recientemente que tendrá una suspensión temporal de los servicios este próximo lunes 11 de agosto, desde las 2:30 a. m. hasta las 3:00 a. m., y así prevenir a los usuarios para que realicen sus transacciones a tiempo.

De acuerdo a la billetera virtual, esta suspensión de media hora se realizará con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la seguridad de la plataforma, y se hará en una franja horaria de bajo uso para minimizar el impacto a los usuarios.

Nequi aseguró que esta actualización técnica previamente programada, hace parte de los procesos rutinarios de mantenimiento de la plataforma, y no se podrá ingresar a ella ni realizar ningún tipo de operación.