En la mañana de este viernes 8 de agosto se reportó un pequeño incendio en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Al parecer, la emergencia se originó en medio de un motín.

Jhony Olivares Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) indicó que los reclusos se opusieron a un procedimiento rutinario de registro y control, prendiendo fuego a varias colchonetas que se encontraban en las celdas.

Capturas de video Emergencia en la Penitenciaría El Bosque, este viernes.

“Los internos no querían hacer el procedimiento, prenden unas colchonetas para evitar el ingreso de algunos elementos y de la guardia. Sin embargo se retomó el control. Fue en el patio 1, que es un patio social, y se hizo el procedimiento. La situación ya está totalmente controlada”, aseguró un funcionario del Inpec.

Asimismo, las autoridades penitenciarias señalaron que tras el motín no hay personas heridas ni afectaciones a la seguridad, por lo que la situación no pasó a mayores.

De acuerdo a información preliminar, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos se dirigieron a la Penitenciaría para apaciguar las llamas. El humo pudo observarse desde los exteriores del centro de reclusión y fue captado en videos que circulan en redes sociales.