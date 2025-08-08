En la mañana de este viernes 8 de agosto se reportó un pequeño incendio en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Al parecer, la emergencia se originó en medio de un motín.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) indicó que los reclusos se opusieron a un procedimiento rutinario de registro y control, prendiendo fuego a varias colchonetas que se encontraban en las celdas.
“Los internos no querían hacer el procedimiento, prenden unas colchonetas para evitar el ingreso de algunos elementos y de la guardia. Sin embargo se retomó el control. Fue en el patio 1, que es un patio social, y se hizo el procedimiento. La situación ya está totalmente controlada”, aseguró un funcionario del Inpec.
Asimismo, las autoridades penitenciarias señalaron que tras el motín no hay personas heridas ni afectaciones a la seguridad, por lo que la situación no pasó a mayores.
De acuerdo a información preliminar, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos se dirigieron a la Penitenciaría para apaciguar las llamas. El humo pudo observarse desde los exteriores del centro de reclusión y fue captado en videos que circulan en redes sociales.