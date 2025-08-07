La ciudad de Guayana, Venezuela, se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Angely Benavides, una joven modelo de tan solo 17 años de edad, recién graduada de bachiller, quien fue hallada sin vida en la casa de su novio, en el estado Bolívar.

Ver más: Visita de ministros de Perú a Santa Rosa coincide con llegada de Gustavo Petro a Leticia este jueves

Según medios locales, Angely se había graduado como Bachiller Técnico Medio en Telemática del Colegio Fe y Alegría el 1 de agosto, y fue encontrada muerta al día siguiente.

Además, medios locales manifestaron que, un día después de su graduación, la joven estaba participando en el certamen para elegir a la Reina del Cacao 2025, uno de los concursos de belleza más importantes del estado, en el que se perfilaba como una de las favoritas.

La identidad del novio no ha sido revelada, y hasta el momento no se ha obtenido más información sobre lo ocurrido.

En su última publicación en Instagram, Angely compartió una recopilación de fotos de su ceremonia de graduación, junto con sus seres queridos.

Lea también: El Kremlin anuncia que Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán en los próximos días

“La satisfacción de lograr una de tus metas y abrir camino hacia el comienzo de tu destino es simplemente indescriptible, la presencia de tu familia es importante ante un día lleno de felicidad y obtener un reconocimiento en una institución donde eras prácticamente nueva es aún más emotivo. Después de tanto ya puedo decir que soy Técnico medio en Telematica”, escribió la joven en su publicación.

Familiares, amigos y vecinos, exigen a las autoridades esclarecer este lamentable hecho.

Lea más: Gaza reporta 763 muertos por fuego israelí en medio de su intento por conseguir comida en los últimos dos meses

Angely fue sepultada el pasado martes 5 de agosto, en medio de escenas de dolor por parte de familiares y amigos, informó el medio Noticias de Oriente.