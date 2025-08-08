Cartagena se levanta con una dura noticia: el fallecimiento Eugenio Baena. El periodista, de 71 años, ampliamente conocido en la capital de Bolívar, en la región Caribe y en todo el país, dijo adiós este viernes, en la Clínica Neurodinamia, donde pasó los últimos dos días internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), luego de sufrir un infarto en la madrugada del pasado miércoles.

A ese centro médico fue remitido desde el Nuevo Hospital de Bocagrande, donde arribó inicialmente en compañía de sus familiares, cuando empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho en momentos que se encontraba en su casa.

En Neurodinamia fue sometido a dos cateterismos para tratarle un par de arterias que tenía obstruidas. Tras salir del procedimiento, que implica la inserción de un catéter, un tubo delgado y flexible, en un vaso sanguíneo, Baena fue conducido a la uci, donde falleció este viernes.

‘El Bate’ —como era apodado—, experto en béisbol y boxeo, ha estado presente en grandes gestas del deporte colombiano, incluyendo las de su hija, la expatinadora Cecilia Baena, mejor conocida como ‘la Chechi’, múltiple campeona del mundo.

Baena hacía parte de Caracol Radio, donde participaba en el programa ‘El BVAR Caracol’ y las transmisiones del ‘Fenómeno del Fútbol’, de la misma cadena. También seguía haciendo su popular programa, ‘Buenos días deportes’, a través de sus propias plataformas digitales, y cubría los partidos del Real Cartagena en la alianza de Caracol y Mediotiempo.co.