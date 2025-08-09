Un pasajero del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, operado por la compañía Royal Caribbean, resultó gravemente herido tras desprenderse un vidrio del tobogán por el que descendía en ese momento.

El accidente ocurrió el pasado 7 de agosto en el parque acuático Category 6, cuando el hombre bajaba por el tobogán “Frightening Bolt”.

De acuerdo a los reportes preliminares, una parte de acrílico de la estructura se fracturó en pleno recorrido, provocando que el pasajero sufriera lesiones.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran como el agua cae por el hueco del tobogán, evidenciándose una afectación en la estructura.

Asimismo, se observa como el personal del crucero acordona la zona para evitar el paso de otros tripulantes.

Por su parte la empresa operadora Royal Caribbean aseguró, a través de un comunicado, que el hombre fue atendido de manera inmediata por el equipo médico a bordo; aunque no precisó la gravedad de las heridas, indicó que tuvo cortes en sus piernas, manos y brazos debido al contacto con los bordes rotos del acrílico.

“Un vidrio acrílico se desprendió de un tobogán acuático mientras un pasajero adulto lo atravesaba. Está recibiendo tratamiento por sus lesiones”, añadió la compañía.

De igual manera, señaló que iniciará las investigaciones respectivas para determinar las causas del accidente.