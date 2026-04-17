Para muchos analistas políticos, la elección de Gustavo Petro en 2022 no fue tanto una victoria de su proyecto de gobierno sino un veredicto contra el pasado. Más del 50 % de los votos no habrían respaldado una propuesta, sino expresado un castigo rotundo a la continuidad representada por gobiernos de siempre que al sentir de ellos, solo representaban los intereses del Establecimiento.

Petro desaprovechó una oportunidad histórica para liderar una transformación social y política efectiva en Colombia. Pesaron más su ideología y su ánimo de confrontación que la responsabilidad de gobernar para todos. En vez de cerrar las brechas en pobreza monetaria y desempleo, y de contener la criminalidad y la corrupción, terminó agravándolas. Lejos de impulsar la productividad y dinamizar la economía, contribuyó a su franco deterioro. Y en lugar de conformar un equipo de funcionarios idóneos y capaces, se rodeó de perfiles mediocres y cuestionados en lo ético. Ni siquiera logró estar a la altura de la dignidad que exige la jefatura del Estado. El resultado fue una decepción profunda entre muchos de quienes creyeron en su palabra y en su promesa de cambio.

De ahí que una inmensa población del país haya optado esta vez por explorar un camino distinto: una alternativa que nunca se había experimentado. Un outsider. Una figura ajena a los dos modelos de poder que han dominado la política nacional y que, por décadas, se han repartido la burocracia y una corrupción sofisticada, protegida por pactos oportunistas, silencios cómplices y privilegios envejecidos.

Para esa inmensa población de colombianos, la figura capaz de enfrentar de raíz los males que más hieren a Colombia —la corrupción enquistada, las estructuras criminales que siembran miedo y la pobreza que erosiona la dignidad— es Abelardo De La Espriella. Así lo interpretan quienes destacan el respaldo que reflejan distintas mediciones de opinión y la respuesta popular que genera en sus recorridos por el país.

Todo indica que el contexto político ha terminado favoreciendo su irrupción. Las adhesiones de figuras desacreditadas de los partidos tradicionales a la campaña de la centroderecha, así como el silencio cómplice del candidato de la izquierda frente a los recientes escándalos de corrupción del gobierno, los atentados de grupos armados y la insistencia en reformas impopulares como las de salud y pensiones, han terminado por profundizar el disgusto ciudadano. Ese escenario, según observan distintos analistas -porque en política no todo vale-, ha fortalecido la narrativa e impulsado a Abelardo De la Espriella como una opción disruptiva libre de compromisos económicos y políticos, con posibilidades reales de capitalizar el descontento de la gente y consolidar su triunfo.

Más allá de nombres propios, lo que hoy se expresa con claridad es un estado de ánimo colectivo y el agotamiento frente a los modelos tradicionales de poder. Colombia entra así en una coyuntura decisiva, donde el voto ya no responde a etiquetas ideológicas sino a una demanda profunda de autoridad moral, eficacia institucional y extrema coherencia política. Esto no es solo una elección; es la expresión de una inconformidad acumulada, y el clima político sugiere una ventaja clara de Abelardo De La Espriella que podría resolverse desde la primera vuelta.

@indadangond