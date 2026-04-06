En la plataforma de TikTok se hizo viral el testimonio de una joven de 24 años que afirmó que durante el tiempo que estuvo en coma experimentó una vida completa en una supuesta realidad diferente.

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La chica se identificó como Rubi Rolgue y compartió una experiencia que ha despertado tanto asombro como controversia. Según relató, permaneció en coma durante aproximadamente un mes tras sufrir una grave complicación médica, pero asegura que, en ese tiempo, su conciencia estuvo en otro lugar.

“Viajé del 4 de julio del 2025 al 4 de julio del 2030. desperté del coma hace seis meses y todo ese tiempo estuve viviendo en otra realidad”, empieza contando.

Captura de pantalla Rubi Rolgue asegura haber viajado en el tiempo

Todo pasó en abril de 2025, comenzó cuando la joven presentó síntomas alarmantes como dificultad para respirar y pérdida de movilidad en las piernas. Tras ser llevada a un hospital, recibió un diagnóstico de tromboembolia pulmonar bilateral, una afección que puede comprometer seriamente la vida.

De acuerdo con su relato, su estado se agravó rápidamente hasta sufrir un paro cardíaco. Incluso, aseguró que permaneció sin signos vitales durante varios minutos, antes de entrar en un estado crítico que la mantuvo inconsciente por semanas.

Su relato rápidamente se hizo viral en redes sociales porque Rubi señaló que mientras su cuerpo permanecía en cuidados intensivos, afirma que su mente experimentó una especie de realidad alterna.

Según explicó asegura haber estado en un entorno similar al actual, pero ubicado en el año 2030, donde llevaba una vida completamente distinta.

“Era México igual donde estoy ahora, allí estaba sana, tenía trabajo y convivía con mi familia. Era una vida normal, pero con cosas que aquí todavía no existen”, relató en uno de sus testimonios.

Asimismo, también describió que su regreso fue abrupto, tras un episodio violento en esa supuesta realidad. Indicó que sintió como si atravesara un túnel antes de despertar nuevamente en el hospital.

Instagram rubirolgue Rubi Rolgue contó su presunto viaje en el tiempo en su cuenta de TikTok

Al recuperar la conciencia, se enfrentó a un escenario completamente diferente pues había pasado un mes en coma, con un diagnóstico médico que no daba muchas esperanzas de recuperación.

Tras compartir su historia, la joven ha continuado publicando contenido en redes, donde afirma que ha vuelto a experimentar sueños relacionados con ese mismo lugar. Incluso, ha planteado la posibilidad de que su experiencia tenga alguna relación con viajes en el tiempo.

Algunos usuarios consideran que se trata de una experiencia espiritual o inexplicable, otros lo atribuyen a procesos neurológicos asociados al estado de coma. Igualmente ella cuenta esu historia en sus redes sociales para quienes sí confían en su historia.