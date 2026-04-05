¿Recuerdas la primera vez que viste ‘Fullmetal Alchemist: Brotherhood’ y sentiste que el suelo se movía bajo tus pies? Pues bien, este sábado 4 de abril, Crunchyroll estrenó en doblaje al español latino un ánime que podría hacerte sentir exactamente lo mismo: ‘Daemons of the Shadow Realm’ (‘Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo’), la nueva obra de Hiromu Arakawa. Y el primer episodio ya tiene a más de uno con el corazón acelerado.

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Hiromu Arakawa no es cualquier autora. Es la mente detrás de ‘Fullmetal Alchemist’, una de las historias más queridas de la historia del ánime. Con ese curriculum, no es de sorprender que el mundo otaku esté mirando con lupa cada frame de esta nueva adaptación.

El ánime corre a cargo del estudio BONES FILM bajo la supervisión del legendario BONES (de ‘My Hero Academia’), y la dirección está en manos de Masahiro Ando, el mismo director de ‘Sword of the Stranger’. La música es del maestro Kenichiro Suehiro, el compositor de ‘Re:Zero’. En pocas palabras: el equipo detrás de este proyecto no está jugando.

‘Daemons of the Shadow Realm’: un mundo que te atrapa desde los primeros minutos

La historia arranca en lo que parece un tranquilo pueblo medieval japonés, la apartada e idílica Aldea Higashi, donde el joven Yuru vive una vida pacífica cazando con arco y flecha. Su única preocupación aparente es su hermana gemela Asa, quien se encuentra confinada cumpliendo una misteriosa labor ritual en las profundidades del pueblo. Sin embargo, esta atmósfera campestre y serena es solo una fachada diseñada para hacer que el inminente caos golpee con mucha más fuerza.

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De forma abrupta, la tranquilidad del lugar se hace añicos cuando el cielo se llena de helicópteros modernos y soldados armados con rifles de asalto. Esta violenta colisión entre lo tradicional y la tecnología militar genera un shock inmediato, marcando un ritmo frenético que domina el resto del capítulo.

En medio de la masacre de los aldeanos, Yuru se topa con una misteriosa joven liderando el ataque, cuya identidad desconoce. En ese punto del episodio, hay sangre, caos, sorpresas y, sobre todo, un giro de guion al final del episodio que nadie espera.

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Y es que, lejos de ser víctimas indefensas de esta emboscada, los gemelos de la historia son en realidad el centro de un conflicto colosal que veremos desarrollarse a lo largo de la serie. Sin exagerar: el primer capítulo acumula más momentos de “¡¿pero qué es lo acabo de ver?!” que muchos ánimes en toda su primera temporada.

Este primer vistazo trae consigo un misterio adictivo que te deja rogando por el segundo episodio para entender de una vez por todas el origen de estos hermanos.

¿De qué se trata ‘Daemons of the Shadow Realm’?

En el universo de ‘Daemons of the Shadow Realm’, algunos humanos tienen el poder de controlar seres sobrenaturales llamados ‘Daemons’: entidades poderosas que se presentan en dúos. Este don es el derecho de nacimiento exclusivo de los “niños que separan el día y la noche”, es decir, los gemelos Yuru y Asa. Pero ambos fueron separados desde pequeños, y ninguno conoce la verdad sobre su origen.

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Lo fascinante es el choque de mundos: tecnología militar moderna vs. un pueblo atrapado en el pasado, hermanos separados que no saben quién es el otro, y un sistema de poder sobrenatural que apenas comienza a revelarse. Arakawa ha construido una premisa que engancha desde el minuto uno y que hace imposible no querer ver el episodio dos de inmediato.

Por otro lado, en cuanto a los personajes, Asa, la hermana real de Yuru, llega en el primer episodio como una figura misteriosa, con un ojo tapado y una frialdad que hiela la sangre. Aunque aparece poco tiempo en pantalla, es inmediatamente el personaje más intrigante de la serie. Arakawa tiene fama de escribir personajes femeninos extraordinarios, y con Asa, definitivamente, parece que volvió a hacerlo.

El inconfundible (y más oscuro) sello de Arakawa

Para nadie es un secreto que el gran atractivo de esta obra es la mente maestra detrás de ella. Hiromu Arakawa ya hizo historia en la industria del anime con ‘Fullmetal Alchemist’, y aquí vuelve a demostrar su tremenda habilidad para tejer dramas familiares complejos con sistemas mágicos únicos.

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No obstante, ‘Daemons of the Shadow Realm’ pisa el acelerador hacia un territorio mucho más maduro. La serie no escatima en mostrar la crudeza y el lado sangriento de los combates, apostando por una fantasía oscura que atrapará de inmediato a los amantes del shonen más adulto y afilado.

Dónde puedo ver ‘Daemons of the Shadow Realm’

Si aún no te has visto el capítulo de estreno, no esperes a que te llenen de spoilers en redes sociales. ‘Daemons of the Shadow Realm’ ya despegó oficialmente en Crunchyroll, y tiene absolutamente todos los elementos para convertirse en la nueva obsesión de la comunidad otaku en este 2026.

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Lo mejor de todo es que la plataforma streaming no solo estrenó el ánime, sino que lo hizo con doblaje al español latino de forma inmediata a su estreno en Japón, un simuldub que forma parte de su lineup de Temporada de Primavera 2026.

El doblaje está siendo realizado por Plan B, bajo la dirección de Cynthia Gabriela Chong, con un reparto que incluye a Héctor Mena como Yuru y Cynthia Chong como Asa. Un nuevo episodio se estrena cada sábado, subtitulado y doblado, directamente en la plataforma.