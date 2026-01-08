La espera terminó para los fanáticos del anime. La tercera temporada de Jujutsu Kaisen está a punto de llegar y promete convertirse en una de las entregas más impactantes de toda la saga.

Esta nueva etapa adapta el arco conocido como The Culling Game, una competencia mortal diseñada por el hechicero milenario Kenjaku que llevará a los personajes al límite de sus habilidades y convicciones.

La historia entra en un terreno mucho más oscuro, violento y desesperado, donde la supervivencia dependerá únicamente de la fuerza, la estrategia y la capacidad de adaptarse a un sistema cruel que obliga a luchar o morir.

JUJUTSU KAISEN Season 3 is here, and so is a brand-new key visual. pic.twitter.com/lEQ086YTqB — JUJUTSU KAISEN EN (@Jujutsu_Kaisen_) January 8, 2026

El cerebro detrás de este juego es Kenjaku, una entidad ancestral que ha pasado de cuerpo en cuerpo a lo largo de siglos. Su objetivo no es solo provocar enfrentamientos, sino recolectar cantidades masivas de energía maldita para ejecutar un plan que busca transformar por completo a la humanidad.

A través de colonias distribuidas por todo Japón, hechiceros y espíritus son forzados a enfrentarse en una especie de torneo sin reglas, donde cada combate alimenta el poder que Kenjaku necesita para avanzar en su ambición final que es provocar la evolución del ser humano y facilitar la fusión con la entidad Tengen.

JUJUTSU KAISEN SEASON 3 STARTS TODAY WITH A 1 HOUR LONG EPISODE ‼️ pic.twitter.com/16SPG87e33 — Anime Tweets (@AnimexTwts) January 8, 2026

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrenó este jueves el 8 de enero a través de Crunchyroll, con un lanzamiento especial de dos episodios en su primer día. Por Netflix pueden disfrutar de la primera temporada.