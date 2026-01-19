La espera terminó. La temporada 3 de Jujutsu Kaisen ya está disponible en Crunchyroll desde el pasado 8 de enero, con nuevos episodios cada jueves.

El anime regresa con el arco ‘El juego de la selección’, una de las etapas más intensas y decisivas de la historia creada por Gege Akutami, y lo hace tras un especial cinematográfico que preparó el terreno para lo que viene.

Un especial para reconectar con la historia

Antes del estreno en streaming, la franquicia presentó JUJUTSU KAISEN: Execution, un especial cinematográfico que funcionó como puente entre la segunda y la tercera temporada. El material ofrece un repaso condensado de los acontecimientos del arco del Incidente de Shibuya y enlaza directamente con el inicio de ‘El juego de la selección’, la nueva etapa de la historia.

Más que una película independiente, funciona como una experiencia de transición pensada para refrescar la memoria del espectador y preparar el terreno para el nuevo conflicto que se desarrolla en la serie.

Cortesía Crunchyroll La tercera temporada de Jujutsu Kaisen marca el inicio de una nueva etapa, con escenarios más oscuros y un conflicto que redefine el equilibrio del mundo de los hechiceros.

El juego comienza: así arranca la temporada 3

La tercera temporada adapta ‘JUJUTSU KAISEN: El juego de la selección – Parte 1’, un arco que se desarrolla tras las consecuencias del Incidente de Shibuya. En este nuevo escenario, varias regiones de Japón se transforman en colonias dominadas por maldiciones, dando paso a un enfrentamiento que eleva las apuestas para todos los hechiceros.

Cortesía Crunchyroll La historia avanza hacia un punto de no retorno en la nueva temporada de Jujutsu Kaisen, disponible con estrenos semanales en Crunchyroll.

Uno de los ejes centrales de esta etapa es Yuta Okkotsu, hechicero de grado especial, quien recibe la misión de ejecutar a Yuji Itadori por sus supuestos crímenes. Esta orden no solo redefine el conflicto principal de la serie, sino que pone a prueba las lealtades y decisiones de sus protagonistas.

De fenómeno del anime a franquicia global

Desde su estreno, Jujutsu Kaisen se ha convertido en una de las series más influyentes del anime contemporáneo.

La historia sigue a Yuji Itadori, un estudiante con una fuerza física excepcional que, tras ingerir un objeto maldito para salvar a un compañero, queda ligado al espíritu de Ryomen Sukuna. Bajo la guía del poderoso Satoru Gojo, ingresa a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio para combatir maldiciones, aun cuando su propio destino permanece en constante riesgo.

Cortesía Crunchyroll Satoru Gojo, uno de los personajes más determinantes del anime, sigue siendo referencia en el rumbo de la historia.

La temporada 3 vuelve a contar con la producción del estudio MAPPA, responsable de la animación, y con un equipo creativo de alto perfil. Shota Goshozono asume la dirección, mientras que Hiroshi Seko se encarga de la composición de la serie y el guion.

El elenco principal de voces incluye a Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro), Daisuke Namikawa (Choso), Megumi Ogata (Yuta Okkotsu) y Koji Yusa (Naoya Zen’in). Los temas musicales de apertura y cierre aún no han sido anunciados.

Cortesía Crunchyroll Acción, misterio y giros decisivos se combinan en los primeros momentos de la tercera temporada, una de las más esperadas por los fans.

Hay nuevos episodios cada semana

La nueva temporada de ‘Jujutsu Kaisen’ ya está en marcha y promete mantener a los fans al borde del asiento. Con cada estreno semanal, la serie continúa ampliando su universo y elevando la intensidad de los conflictos que marcarán el rumbo de la historia.

Crunchyroll, plataforma que alberga la transmisión oficial del anime, se convierte nuevamente en el punto de encuentro para los seguidores de la franquicia, con nuevos episodios todos los jueves. Una cita imperdible para quienes siguen de cerca uno de los títulos más influyentes del anime actual y no quieren perder detalle de esta nueva etapa.