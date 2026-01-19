Geraldine Robledo Herrera recuerda exactamente en qué momento lo supo. No fue un día como cualquier otro. Las redes explotaron y, desde Barranquilla, la espera de años empezó a tener forma real. BTS venía a Colombia. Y para ella, era la recompensa a una historia que comenzó en 2014.

Ese año nació BTS Barranquilla, un espacio creado por fans para fans, liderado en sus inicios por Darling C. Con el tiempo, el grupo creció, se fortaleció y se volvió comunidad. Cuando su fundadora se retiró, Geraldine tomó el relevo sin tener que pensarlo mucho.

“Lo hice por amor a BTS y por todo lo que habíamos construido. Actualmente, todo nuestro equipo se encuentra muy emocionado. Durante años hemos trabajado para posicionar a BTS en las plataformas de streaming y lograr que Colombia estuviera en su radar, y hoy podemos decir con orgullo que ese esfuerzo ha dado frutos”.

Aunque todavía no se han anunciado fechas exactas ni precios de boletería, la expectativa crece y las conversaciones giran alrededor de una sola pregunta: ¿cuándo y cómo conseguir entradas? Por ahora, los fans saben que toca esperar y no caer en información falsa.

Desde Barranquilla, la emoción se siente todos los días. “Mi rutina ha cambiado desde que se confirmó el concierto: hemos recibido muchas preguntas sobre la compra de boletería”.

Geraldine también hace un llamado importante a los fanáticos. “La información aún no ha sido revelada oficialmente, por lo que recalco que solo deben confiar en canales oficiales”.

Sobre la ciudad elegida para los conciertos, admite que hubo sorpresa. “Sinceramente, confiábamos en que Bogotá fuera la ciudad elegida, pero jamás imaginamos que serían dos fechas”. Para ella, esto abre más oportunidades. “Esto es una bendición enorme, ya que aumenta las posibilidades de que más ARMYS podamos conseguir entradas”.

Pero más allá del rol organizativo, Geraldine también se permite soñar como fan. “Como ARMY, me visualizo gritando a todo pulmón esas canciones tan poderosas que me han acompañado durante años, compartiendo con los demás fans un sentimiento que solo BTS sabe despertar”.

Cortesía La emoción y la expectativa se siente en cada rincón del país, esperando la venta oficial de la boletería.

Construcción llena de amor

Lauren González tiene 32 años y desde la capital del Atlántico es una de las creadoras de Borahaequilla, una comunidad pensada para que las ARMYs no solo escuchen a BTS, sino que vivan la experiencia juntas.

“Iniciamos en 2022, a partir de la necesidad de tener y crear espacios donde otras fans pudieran compartir sus gustos, conocerse y conectar entre sí”.

El primer paso fue pequeño, pero significativo. “Nuestro primer evento fue la transmisión de un concierto online. Hoy, Borahaequilla organiza actividades que van desde encuentros para pintar y hacer vision boards, hasta karaoke, bingo, chivas y cápsulas del tiempo. Todos pensados como espacios de encuentro, disfrute y comunidad”, explica.

Su historia como fan comenzó en un momento difícil para el mundo. “Conocí a BTS en 2020, en plena pandemia. No me tomó más de una semana enamorarme de ellos y de la comunidad que han construido”.

Desde entonces, Lauren fue entendiendo que BTS iba más allá de la música. “Me impresionaban sus proyectos, sus canciones, sus videos y los mensajes que compartían. Todo eso me hizo sentir que había encontrado un lugar al que pertenecer y que me brindaba mucha felicidad”.

Pero, ¿Cómo es la conexión con el Caribe? “Sin duda es la alegría. Eso conecta mucho con la forma de ser del Caribe, donde las personas intentamos mantener la alegría y la sonrisa incluso en medio de las dificultades”.

Cortesía Desde Barranquilla, fanáticos se reúnen para vivir momentos alrededor del grupo musical.

Los días se vuelven largos

En un pequeño apartamento del norte de Bogotá, una joven barranquillera ahora mira el celular esperando una sola notificación. Su nombre es Daniela Pacheco, tiene 27 años, nació en Curramba y lleva cuatro años viviendo en la capital. Desde que se confirmó la llegada del grupo, su rutina cambió.

“Uno se despierta y lo primero que hace es mirar Twitter, Instagram, todo, por si ya dijeron algo para de una armar el combo”.

BTS incluirá a Bogotá dentro de su gira mundial con dos conciertos programados para el 2 y 3 de octubre de 2026. La gira contará con 79 presentaciones en total y recorrerá Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

Para Daniela, que dejó la brisa del Caribe por el frío bogotano, la noticia tuvo un sabor especial. “Yo soy costeña y soñaba con verlos en vivo, pero jamás pensé que sería aquí, en la ciudad donde ahora vivo. Es como si todo se alineara”.

Colombia entra así a un circuito regional que incluye Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, consolidando una de las giras más grandes que haya hecho el grupo desde su debut en 2013. BTS, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La agrupación, formada bajo la disquera Big Hit Entertainment, ha roto récords de ventas, reproducciones y asistencia a conciertos. Ha vendido más de 30 millones de álbumes solo en Corea del Sur, y sus giras han reunido a millones de personas en distintos continentes.

