Un nuevo “fenómeno digital” está conquistando las redes sociales en este inicio de 2026 y es el regreso de la estética, la cultura y los recuerdos del 2016.

Video| Mujer insultó y pateó la moto de un domiciliario de pizzas en Bogotá: “Lárguese, que usted es una porquería”

Así quedaron los primeros porcentajes en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estas fueron las celebridades más votadas

Equipo de Yeison Jiménez sufrió millonario robo durante el homenaje al artista en el Movistar Arena

A una década de aquel año que marcó tendencias en música, moda y estilo de vida, miles de usuarios se han sumado al trend que invita a revivir “los tiempos mejores”.

Bajo frases como “Hagamos que el 2016 vuelva” y “Tuviste que estar ahí”, los usuarios publicaron sus fotos y ahora es una tendencia que ya es viral en plataformas como Instagram, TikTok y X.

MNIJUNGKOOK JOINED THE 2016 TREND pic.twitter.com/Qm6aYObogB — ُ (@ianadmirer) January 18, 2026

Es muy fácil, usted busca fotos, videos o recuerdos de hace diez años y los comparte en redes con mensajes que evoquen aquella época. No importa si las imágenes son vergonzosas o muestran una versión distinta de quien sea hoy, pues la clave es revivir la emoción.

¿Por qué se volvió tendencia?

Este fenómeno conecta con una tendencia global, que es la nostalgia como producto digital. Revivir modas, pensamientos y estilos del pasado se ha convertido en lo “nuevo” para millones de usuarios.

Y es que hasta personalidades internacionales como Kylie Jenner y Hailey Bieber ya publicaron imágenes de su 2016.

¿Cómo unirse al trend del 2016?

Si quiere sumarse a la tendencia, solo debe seguir estos pasos: