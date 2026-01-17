El homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, realizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, ha estado envuelto en polémicas.

Sí hubo muchos seguidores y artistas que le fueron a dar muestras de cariño a su artista favorito, pero hace poco el equipo del cantante anunció que fue victimas de robo, específicamente el hurto de un dispositivo técnico fundamental para la operación de conciertos.

A través de un comunicado oficial, el equipo del artista denunció que, mientras se realizaba el descargue de los equipos musicales, uno de los buses de Yeison Jiménez, que se encontraba parqueado en inmediaciones del escenario, fue víctima de un robo.

Carlos Ortega/EFE Homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez

Según informó la organización, el elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un componente altamente especializado encargado de controlar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción de audio en presentaciones en vivo.

Instagram yeison_jimenez Dispositivo de equipo de Yeison Jiménez fue robado en el Movistar Arena

Desde el entorno del artista señalaron que se trata de un dispositivo de difícil reemplazo y de alto valor técnico, por lo que su pérdida representa un golpe significativo para la logística de futuros eventos musicales.

En el pronunciamiento, el equipo de Yeison Jiménez pidió apoyo a la ciudadanía para recuperar el equipo robado e hizo un llamado a reportar cualquier información que permita ubicar el dispositivo.

Carlos Ortega/EFE Homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá

Para ello, habilitaron una línea de contacto directa con Edwin Fabián Rojas, al número 321 468 2219, quien está centralizando la recepción de datos relacionados con el caso.

Asimismo, confirmaron que la Policía Nacional ya asumió la investigación y que el presunto responsable estaría siendo identificado mediante la revisión de las cámaras de seguridad del Movistar Arena y sus alrededores.

El equipo aclaró que cualquier información oficial será divulgada únicamente a través de sus canales autorizados, con el fin de evitar rumores o versiones falsas.

Además, también se conoció que el evento, que estaba programado para finalizar a las 10:00 de la noche, tuvo que terminar antes de lo previsto debido a disturbios, intentos de ingreso sin autorización, denuncias por presunta venta de boletas falsas y enfrentamientos entre asistentes.