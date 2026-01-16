La miniserie británica ‘Adolescencia’ ha dejado una huella imborrable en la historia de Netflix. Con más de 150 millones de reproducciones, se ha posicionado como la producción más vista de la plataforma, además de acumular premios que incluyen cuatro Globos de Oro, seis Emmy y cuatro Critics Choice, entre otros reconocimientos.

Conformada por cuatro episodios filmados en plano secuencia, cuenta la historia de una familia, cuya vida cambia por completo cuando Jamie (Owen Cooper), de 13 años, es arrestado por el asesinato de una compañera de escuela. La serie cuenta con la actuación de Stephen Graham como el padre de Jamie, Ashley Walters como el inspector Bascombe y Erin Doherty como Briony, la psicóloga encargada del caso.

Netflix Adolescencia refleja la violencia sistemática, la masculinidad tóxica y el impacto de las redes sociales en la psiquis de los más jóvenes.

A pesar de que la primera temporada cerró su historia, los creadores dejan entrever que ‘Adolescencia’ podría tener continuidad. Durante la ceremonia de los Globos de Oro, Stephen Graham, quien también es guionista y productor ejecutivo, ofreció algunas pistas sobre una posible segunda temporada.

David Dettmann/Courtesy of David Dettmann/Still Adolescence. (L to R) Ashley Walters, Owen Cooper, Philip Barantini, Stephen Graham, Erin Doherty, Jack Thorne, Christine Tremarco. Cr. Courtesy of David Dettmann/StillMoving for Netflix © 2025

Al recibir el premio al Mejor Actor Principal de Miniserie o Película para Televisión, Graham respondió: “No puedo responder a esa pregunta. Está en algún lugar recóndito de mi mente y de la mente de Jack (Thorne, coguionista de la serie), y lo sacaremos a la luz dentro de tres o cuatro años, así que estad atentos”.

El actor también indicó que una futura entrega podría explorar tramas independientes, siguiendo un formato antológico similar al de ‘American Horror Story’. “Sigue siendo una posibilidad... Si volviéramos a hacerlo, ¿me gustaría que volviera a hacerse? ¿Con una historia completamente diferente? Sí”.

Courtesy of Netflix Adolescence. (L to R) Stephen Graham as Eddie Miller, Amelié Pease as Lisa Miller, Christine Tremarco as Manda Miller, in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Finalmente, Graham destacó el impacto global de la serie, a pesar de su enfoque británico: “Siempre se hizo con mucha intención como una pequeña historia británica, y creo que esa era su belleza”, compartió. «No esperábamos que trascendiera como lo hizo, pero fuimos muy sinceros. Creo que fue porque se hizo con verdad, integridad, respeto y mucho amor”.