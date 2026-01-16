Desde este martes 13 de enero, Dime más mentiras volvió al catálogo de Disney+ en Latinoamérica con el estreno de su tercera temporada, una entrega de ocho episodios que promete llevar las tensiones emocionales de la historia a un nuevo nivel. Los tres primeros capítulos ya están disponibles, mientras que los restantes se estrenarán semanalmente cada martes.

La serie, adaptación de la novela homónima de Carola Lovering, retoma la historia de Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) justo cuando ambos deciden retomar su relación al inicio del semestre de primavera en la Universidad Baird. Aunque el acuerdo entre ellos es que “esta vez será diferente”, el peso de las decisiones pasadas vuelve a imponerse y arrastra consigo a todo su círculo cercano.

Para Meaghan Oppenheimer, creadora y showrunner de la serie, el mayor cambio entre las primeras temporadas y esta nueva etapa tiene que ver con las consecuencias.

“Creo que las apuestas han subido mucho. Las apuestas definitivamente han aumentado y los errores del pasado de todos están alcanzándolos de una manera que no esperaban”, explicó en entrevista con EL HERALDO.

Según Oppenheimer, la tercera temporada también se permite jugar con las percepciones del público: “Tomamos algunos personajes que asumimos que ya conocemos, que creemos saber quiénes son y quiénes van a ser, y le damos la vuelta a eso. Fue muy divertido hacerlo”.

La nueva temporada no solo se enfoca en Lucy y Stephen, sino que amplía el impacto de sus decisiones sobre el grupo de amigos que los rodea. Bree, Pippa, Wrigley, Evan y Diana enfrentan las consecuencias de lo ocurrido el año anterior, mientras los secretos comienzan a circular por el campus y amenazan con desestabilizar relaciones que parecían sólidas. Lucy, en particular, se ve envuelta en una controversia de la que preferiría mantenerse al margen, pero que termina marcando su camino.

Cortesía Disney+

En términos de tono, Dime más mentiras apuesta por una atmósfera distinta a la de sus entregas anteriores. “Creo que esta temporada es mucho más claustrofóbica que las anteriores y probablemente más rápida”, señaló Oppenheimer. Sin embargo, ese aumento de tensión convive con un contraste inesperado: “Al mismo tiempo, creo que tenemos una de las historias románticas más fuertes que hemos tenido hasta ahora”.

Uno de los puntos que la serie ha abordado desde su inicio es la complejidad de las relaciones modernas y las dinámicas de poder que se esconden detrás del enamoramiento. Para su creadora, la intención no es ofrecer lecciones explícitas, sino reflejar situaciones reconocibles.

“No estoy tratando de hacer una declaración específica. Solo intento poner un espejo frente a lo que veo en la vida real y a lo que creo que es verdad”, afirmó. No obstante, Oppenheimer reconoce que hay una idea que atraviesa toda la serie: “Si hay algún mensaje, es reconocer que el abuso emocional y mental puede ser tan dañino como el abuso físico y no perder tiempo en eso. Hay muchas personas que desperdician años en relaciones emocionalmente abusivas, y ese tiempo no vuelve”.

En cuanto a la recepción del público, la showrunner anticipa una temporada llena de giros inesperados. “Es una montaña rusa. Hay cosas que pasan que nadie ha predicho”, adelantó. También destacó que surgirán vínculos que sorprenderán incluso a los seguidores más atentos de la serie: “Van a ver relaciones muy improbables e inesperadas”.

Para quienes disfrutan los momentos de impacto, Oppenheimer asegura que no faltarán: “Nuestra audiencia siempre ha disfrutado esos momentos en los que estás gritándole al televisor, y creo que esta temporada tiene aún más de eso”.

Cortesía Disney+

A diferencia de otras producciones que buscan funcionar como puntos de entrada en cada nueva entrega, Dime más mentiras mantiene una narrativa acumulativa. Para Oppenheimer, comenzar desde la tercera temporada no es lo ideal.

“Para ser honesta, creo que hay que empezar desde la primera. Para entender la tercera temporada, tienes que ver todo el recorrido, porque hay cosas que pasan en el último episodio que te hacen darte cuenta de que había pistas desde el primer capítulo de la serie”, explicó. “Es mucho más satisfactorio verla completa”.

La tercera temporada cuenta con un elenco encabezado por Grace Van Patten y Jackson White, junto a Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder y Costa D’Angelo. Oppenheimer se mantiene como productora ejecutiva y showrunner, acompañada por Emma Roberts, Karah Preiss y Matt Matruski desde Belletrist, además de Laura Lewis por Rebelle Media. Tyne Rafaeli participa como productora ejecutiva y directora, y la propia Carola Lovering continúa vinculada al proyecto como productora consultora.

Con nuevos conflictos, un ritmo más cerrado y personajes enfrentados a sus propias decisiones, Dime más mentiras entra en una etapa donde el pasado deja de ser un recuerdo incómodo y se convierte en una fuerza imposible de ignorar. La serie ya está de regreso en Disney+ y, como advierte su creadora, nada ocurre porque sí.

