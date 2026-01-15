Hay algo en la química entre Matt Damon y Ben Affleck que el cine siempre agradece. No es solo la técnica actoral o el estatus de estrellas que ambos han cimentado durante décadas; es esa historia compartida, esa complicidad de quienes crecieron juntos en Boston soñando con hacer exactamente lo que hacen hoy. Este viernes 16 de enero, Netflix estrena El botín, una película que utiliza esa misma hermandad real para dinamitarla en la ficción, colocándolos en medio de un calor asfixiante en Miami y una montaña de dinero sucio que nadie sabe cómo manejar.

La premisa, escrita y dirigida por Joe Carnahan, golpea directo al estómago con un conflicto básico pero letal, el de un grupo de policías recibe un soplo sobre una casa de seguridad en Hialeah, Florida. Lo que esperaban que fuera una incautación rutinaria se convierte en el hallazgo de una fortuna descomunal. Y aquí es donde la burocracia se encuentra con el peligro mortal: la regla en Miami-Dade dicta que el dinero incautado debe contarse en la escena, no se puede mover hasta saber cuánto hay.

Matt Damon, quien interpreta al Teniente Dane Dumars, explica la pesadilla logística que detona la trama: “Estos tipos se encuentran con una cantidad absurda de dinero y tienen que contarlo, pero saben que es casi seguro dinero del cártel que pertenece a gente muy peligrosa... El reloj corre y tienen que empezar a pensar en defender su posición porque no pueden simplemente irse”.

Lo que hace que El botín se sienta sudorosa y tangible no es solo la ficción, sino su raíz en la realidad. La historia nace de las vivencias de Chris Casiano, un policía de Miami y amigo cercano del director, quien supervisó escuadrones tácticos de narcóticos en la vida real. Carnahan relata que “Chris me había contado esta historia antes, sobre entrar a la casa de un tipo y encontrar 24 millones de dólares en la pared”.

Esa autenticidad fue clave para el elenco. Damon incluso basó su interpretación en el propio Casiano tras acompañarlo en patrullajes reales para entender la presión y la vida de estos oficiales. Como señala Ben Affleck, quien da vida al Detective Sargento J.D. Byrne: “Cualquier comunidad laboral, particularmente una construida alrededor de trabajos de alto riesgo, desarrolla su propia cultura y especificidad... Eso te atrae y lo ancla en un lugar real”.

Claire Folger/Claire Folger/Netflix THE RIP. (L to R) Catalina Sandino Moreno as Detective Lolo Salazar and Teyana Taylor as Detective Numa Baptiste in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

Dos colombianas

En el elenco de esta película de acción aparecen dos colombianas, Catalina Sandino Moreno, quien interpreta a la detective Lolo Salazar y Sasha Calle, que le da vida a Desi, una joven atrapada en el lugar equivocado.

Sobre su personaje, Catalina explica que “está loca. Es pura adrenalina. Ama este trabajo: van a incautar dinero y ella tiene un perro que huele el dinero. Creo que cuando estás en ese entorno no eres del tipo que llega a casa a cocinar tranquilamente. No es como la mujer típica que he interpretado, y eso está muy bien”.

Por su parte, Sasha Calle comenta: “Desi es una joven que se hace cargo de la casa de su abuela tras su fallecimiento. Solo está tratando de sobrevivir cuando, de repente, se encuentra atrapada en una situación caótica que involucra a cinco policías y 20 millones de dólares, algo de lo que nunca tuvo intención de formar parte”.

Claire Folger/Netflix THE RIP. (L to R) Steven Yeun as Detective Mike Ro and Sasha Calle as Desi in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

Más que un simple thriller policial

A primera vista, El botín podría parecer otro homenaje a clásicos como The French Connection o Heat —referentes que Carnahan admite abiertamente—. Sin embargo, la película busca trascender el género mediante la humanidad de sus personajes. No se trata solo de quién dispara primero, sino de qué ocurre con la psique humana cuando se le presenta una tentación de 20 millones de dólares.

“Plantea la pregunta: ¿Qué haces cuando te enfrentas a esta tentación masiva?”, reflexiona Affleck. “¿En quién confías de los que trabajan contigo? Estas son cosas con las que la gente puede relacionarse: la tensión entre lo que se supone que debemos hacer y hacerlo de la manera más rápida y fácil”.

El director Joe Carnahan promete una experiencia que va más allá de los clichés. “Vas a entrar esperando lo que quiero que esperes... Lo que separa a esta película es que tiene una humanidad única”, asegura. La filmación, que tuvo lugar en locaciones de Nueva Jersey, Miami y Los Ángeles, logró capturar esa atmósfera claustrofóbica donde la lealtad se evapora con el calor.

Para el espectador, la promesa es simple pero efectiva: un regreso al cine de “tuercas y tornillos”, sólido, sin pretensiones excesivas pero con una ejecución impecable. “Es la promesa de lo que debería ser una película de la vieja escuela”, concluye Affleck.

A partir de este viernes, la audiencia de Netflix podrá decidir si Dane y J.D. logran salir con el dinero, con su amistad o, al menos, con vida. Como dice Carnahan: “Cuando es bueno, es genial. Y cuando es genial, es inolvidable”.

