Las adaptaciones literarias colombianas siguen llegando al streaming. Este martes, Netflix anunció ‘Cómo perderlo todo’, serie basada en la obra de Ricardo Silva Romero.

Protagonizada por Víctor Mallarino, la serie contará con la dirección de Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, y tendrá a Dago García como showrunner.

Lo que comienza como una simple publicación en redes sociales desata una cadena de conflictos y dilemas personales en la vida del profesor Horacio Pizarro y en sus relaciones. Esta es la premisa de Cómo perderlo todo, la adaptación de la reconocida novela de Ricardo Silva Romero que ya inició su rodaje en Colombia.

La producción de Netflix, dirigida por Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, cuenta con la participación del propio autor en la adaptación de la historia al lenguaje audiovisual. A este destacado talento detrás de cámaras se suma Dago García, quien se desempeña como showrunner de la serie.

Para Dago García Como perderlo todo funciona como una radiografía de las relaciones sentimentales actuales, por medio de una historia que se desarrolla como una carrera de relevos donde distintas experiencias cotidianas intentan responder, con humor ácido y cierta incredulidad, por qué es casi un milagro que tan pocos matrimonios terminen en tragedia.

Desde su mirada, la serie explora la condición humana desde un lugar donde el amor revela sus pliegues más complejos, pero también emerge la amistad, la solidaridad y esas pequeñas complicidades que le dan sentido a la vida.

El elenco reúne a figuras de gran trayectoria en la televisión y el cine colombiano como Víctor Mallarino, Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses, quienes darán vida a los personajes de esta historia que combina drama, sátira y reflexión sobre la vida en el mundo moderno en esta nueva producción de DGP y Caracol Televisión para Netflix.

Cómo perderlo todo fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.