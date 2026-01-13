La inclusión volvió a ocupar un lugar central en el universo Barbie. Mattel presentó su primera Barbie con autismo, una muñeca que busca reflejar de manera respetuosa y cotidiana la neurodiversidad, en un lanzamiento que ha despertado conversación en redes sociales y medios internacionales.

La Barbie con autismo no fue concebida únicamente desde el diseño industrial, sino a partir del diálogo con personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y organizaciones especializadas.

Para su desarrollo, Mattel trabajó junto a la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una entidad sin ánimo de lucro dirigida por y para personas autistas, reconocida por su labor en la defensa de derechos y la promoción de una comprensión más amplia del espectro.

Este acompañamiento permitió que la muñeca incorporara elementos inspirados en experiencias reales de niñas y niños con autismo, evitando estereotipos y priorizando la funcionalidad y el respeto. La iniciativa se enmarca en la estrategia global de la marca por ampliar la diversidad dentro de su portafolio de juguetes.

Accesorios que representan el día a día del TEA

Uno de los aspectos más destacados de la Barbie con autismo es la inclusión de accesorios asociados a situaciones comunes dentro del espectro. Entre ellos se encuentran auriculares con cancelación de ruido, pensados para representar la sensibilidad auditiva que experimentan muchas personas con TEA, así como una tablet con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos.

La muñeca también incorpora un ‘fidget spinner’, un objeto ampliamente utilizado para la autorregulación emocional y la concentración. Además, cuenta con articulaciones en codos y muñecas que permiten recrear movimientos repetitivos, conocidos como stimming, una forma natural de expresión y regulación para algunas personas autistas.

Vestuario y diseño con enfoque sensorial

El diseño de la Barbie con autismo también considera aspectos sensoriales. Viste un vestido de corte holgado, elaborado con tela ligera, pensado para reducir la fricción con la piel, y zapatos planos que facilitan el equilibrio y el movimiento. Incluso la expresión facial y la dirección de la mirada fueron trabajadas para reflejar que algunas personas dentro del espectro tienden a evitar el contacto visual directo.

Estos detalles buscan que la muñeca no solo sea un símbolo, sino una representación cercana a realidades diversas, integradas de forma natural al juego infantil.

La llegada de esta Barbie se suma a la línea Barbie Fashionistas, una de las más amplias de la marca, que actualmente cuenta con más de 175 estilos distintos. En esta colección ya existen muñecas que representan condiciones como sordera, diabetes tipo 1, síndrome de Down y ceguera, así como diferentes tipos de cuerpo, tonos de piel y características físicas.

Desde Mattel han reiterado que el objetivo es que más niñas y niños puedan verse reflejados en sus juguetes y, al mismo tiempo, que quienes no pertenecen a estas comunidades crezcan familiarizados con la diversidad como parte de la vida cotidiana.