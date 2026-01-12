La agrupación musical del fallecido Yeison Jiménez no ha sido la única que por estos días ha sido víctima de aparatosos accidentes, el mismo día el grupo Zona Prieta, conformado por los cantantes Joe y Rana, sufrió también una emergencia cuando el vehículo en el que se transportaban chocó cunado iban rumbo a una presentación.

El hecho se presentó cuando se dirigían a la población de Yolombó en donde se celebraban las fiestas del Marquesado y la Molienda 2026 y donde la agrupación musical figuraba como parte de la nómina de artistas del evento.

De acuerdo con información del secretario de Gobierno del municipio antioqueño, Francisco Gómez, el vehículo en el que se transportaban los vocalistas, músicos, bailarines y el resto del equipo colisionó contra un derrumbe y una camioneta en el Alto de Guagua, en la nueva troncal del Nordeste.

Instagram @zonaprieta

“Tuvimos un accidente bastante difícil, bastante duro, muy desafortunado, entre otras cosas, pero bueno, gracias a Dios salimos con algunas lesiones, pues ya lo pueden ver ahí a Joe”, aseguró Rana en un video en el que muestra a Joe con una pequeña herida en una de sus orejas.

“Queremos agradecer a todo, todo el equipo Zona Prieta, toda la familia, los chicos, los bailarines, todo el staff, gracias a Dios salimos ilesos de esta situación. Y bueno, agradecerle a todos por el apoyo, por todos sus mensajes, por todas sus voces de aliento y gran cariño”, agradecieron.

Instagram @zonaprieta Joe, uno de los dos vocalistas, sufrió heridas menores.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital San Rafael de Yolombó donde recibieron atención médica y pudieron seguir rumbo a su presentación que se desarrolló sin ningún percance. “Quien nos vea, no pensaría que casi no la contamos hace un par de horas”, escribió Juan Fernández, otro integrante de la agrupación, en una historia de Instagram junto a una foto del show.

“Aquí estamos, vamos a seguir fuerte, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se la pasen bien”, fueron las palabras de Joe que se ha recuperado de forma satisfactoria y rápida de su lesión.

En los videos e imágenes que circulan en redes sociales del accidente, se logra apreciar como la van en la que se movilizaban quedó completamente destruida en su parte delantera, además, se ven las enormes rocas con las que chocaron.

Ya se conoce fecha y hora del funeral de Yeison Jiménez

Ya se conoce fecha y hora para darle el último adiós a Yeison Jiménez, el cantante de música popular que perdió la vida en un fatal accidente aéreo el pasado 10 de enero junto a cinco personas que se movilizaban con el artista –todos parte de su equipo de trabajo y el piloto de la avioneta.

El funeral del caldense se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, según confirmaron fuentes a Noticias Caracol. Hasta allí podrán llegar seguidores para despedirlo en un sentido homenaje póstumo que arrancará a las 10:00 de la mañana.

Una vez se cumplan los protocolos para honrar su memoria y carrera artística, el cuerpo de Jiménez será trasladado hasta el cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá, donde será sepultado. Óscar Marín, uno de los que falleció con el artista, también reposará en el mismo lugar.

cortesía

Los otros fallecidos fueron identificados como el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave; Juan Manuel Rodríguez, productor audiovisual del cantante; Jefferson Osorio, mánager del artista; y Weisman Mora, fotógrafo del equipo.

Yeison solía disfrutar de sus viajes a cada rincón del país. A bordo de su avioneta, el cantante se mostró varias veces feliz y pleno junto a su equipo, incluso en varias ocasiones publicó videos en los que cantaba junto a ellos, tomaba y contemplaba la panorámica aérea.

En la mayoría de los clips se le ve al caldense interpretar varios de sus éxitos, componer y hasta tenía tiempo para ‘recochar’ a sus compañeros de trabajo; los hacía sentir como parte de su familia, demostrando el gran ser humano que era.