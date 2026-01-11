La carrera musical de Yeison Jiménez tiene un antes y un después. La recién fallecida estrella de la Música Popular, en 2018 grabó el tema ‘Aventurero’, con el cual logró expander su fama por todo el país, especialmente en la costa Caribe colombiana donde en ese momento el género popular no era tan fuerte en esta región.

‘Aventurero’ con una letra distinta, no tanto de despecho, sino de un hombre que va conquistando corazones donde quiera que va, fue de gran aceptación. Así lo explicó a EL HERALDO, Roberto Miranda Suescún, quien hace 27 años realiza programas especializados en este género, y además organiza conciertos en Barranquilla.

“Con temas como ‘El aventurero’ de Yeison Jiménez, la música popular empezó a despertar mucha expectativa entre la juventud debido a que le impregnó también ritmos modernos, nuevos arreglos y temáticas que acaparan la atención a todas las generaciones”.

Por esto y más la canción alcanzó las 354 millones de reproducciones en YouTube, plataforma en la que con un video bien logrado ha puesto a beber a muchas personas.

“Me gusta la farra/ Las mujeres buenas/ Vivir con amigos/ Vaciando botellas/ Me gusta la vida/ Me encanta el amor/ Soy aventurero/ Con el corazón”, se le escucha cantar a Yeison.

Sus inicios

La primera grabación musical y de su autoría se titula Te Deseo Lo Mejor, y la realizó en el estudio de Jorge González (El Peruano). Tras acumular 23 temas grabados, 18 de ellos logran formar parte de su álbum debut Con El Corazón-Volumen 1, lanzado en 2013.

También cuenta con más de 70 composiciones, que lo perfilan como uno de los más grandes exponentes de la música popular. Con presentaciones internacionales en Alemania, Francia, Italia y EE. UU., ha ocupado con sus producciones los primeros lugares en las principales estaciones radiales y canales de televisión de Colombia.

En 2014 lanza el sencillo “Por qué la envidia”, grabado en las ciudades de Miami (EE.UU), Bogotá y Villavicencio (Meta), tema que va dirigido a todas aquellas personas que no creyeron en él y que solo se encargaron de enviar malas energías. Este sencillo forma parte de su álbum de estudio, Vuelve Y Me Pasa, lanzado en 2015.

Para promocionar su último disco, realiza durante el 2015 una gira por diversas ciudades de Colombia, alternando con la grabación de su nuevo álbum.