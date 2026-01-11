El cantante Yeison Jiménez a sus 34 años lo hizo casi todo en la vida. Fue un hombre que siempre se mostró orgulloso de sus raíces y desde niño luchó por cristalizar cada uno de sus sueños.

En diálogo con EL HERALDO en 2018, contó detalles de cómo logró forjar su talento y también de la forma en qué se ganó la vida desde muy temprano.

Vender aguacates en la Central Mayorista de Bogotá, era la actividad principal del que posteriormente se convirtió en cantante. Su vida cambió de rumbo a los 17 años.

Su afinidad con las notas musicales comenzó desde antes, pero a esa edad formalizó la vocación que nunca imaginó consolidar como hasta ahora lo ha hecho.

“Escogiendo aguacate es donde se me venían las primeras canciones a la cabeza. Es un camino muy largo, porque comencé desde cero, no tenía nadie que supiera esta película, mi familia no tenía personas que fueran allegadas a la música”, expresó el artista.

“Lo digo con orgullo fui vendedor de aguacates, eso no me ha dado vergüenza nunca, por el contrario promocionándolos, gritando fue que forjé mi voz y mi carácter”, agregó.

Acarició el éxito

La vida daría muchas vueltas positivas y en agosto del año pasado, se convirtió en el primer artista del género tradicional en llenar el estadio de mayor capacidad en Bogotá, la capital colombiana, con un aforo de más de 39 mil espectadores, un show que ganó a pulso luego de llenar en la misma ciudad cinco fechas seguidas el Movistar Arena, en la que caben 14 mil asistentes.

“Ahora miro por el retrovisor y siento que todo ha valido la pena, hasta el hecho de vender aguacates, eso me hizo fuerte y soñador, porque desde entonces yo vivía obsesionado con este sueño de ser cantante”.

Al momento de su deceso, contaba con más de 70 composiciones de su autoría, había grabado temas en Estados Unidos y colaborado con varios cantantes del género tales como El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala y Jhon Alex Castaño.