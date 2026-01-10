El cantante de música popular Yeison Jiménez murió este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, según confirmaron autoridades que atienden la emergencia.

De manera preliminar, se conoció que el artista se movilizaba en una avioneta, de matrícula N325FA, en la que viajaban otras cinco personas.

El siniestro se registró en zona rural del municipio, en inmediaciones de la vereda La Romerita, hasta donde se desplazaron organismos de socorro y unidades de emergencia.

Jiménez tenía previsto presentarse en la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, Antioquia, como parte de la programación de las fiestas locales, evento que quedó suspendido tras conocerse la información sobre su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el estado de los demás ocupantes de la aeronave ni detalles sobre las causas del accidente. Tampoco se ha precisado el punto exacto del impacto.

Por su parte, la Aeronáutica Civil señaló, a través de un comunicado, que “la aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín”.

“El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”, añadió la Aerocivil.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre sus seguidores, no solo por la trayectoria del artista, sino por una entrevista reciente que hoy adquiere un significado especial.

En diciembre, Jiménez había contado en el programa ‘Se dice de mí’ una experiencia personal marcada por el miedo y la intuición. Allí confesó que, antes de un accidente aéreo que vivió años atrás y que logró superar, tuvo tres sueños que describió como premonitorios.

En la actualidad, Yeison Jiménez era uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia. Nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991 y falleció este 10 de enero de 2026 a los 34 años de edad.