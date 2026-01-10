Todo estaba listo para que en la noche de este sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez realizara un concierto en el municipio de Marinilla, Antioquia. En horas de la tarde, el artista y cinco miembros de su equipo se dirigían en una avioneta hacia Medellín cuando esta se precipitó provocando la trágica muerte del intérprete y de los otros tripulantes.

Yeison Jiménez había hablado en diciembre de un sueño sobre su propia muerte

En videos se ve cómo quedó la aeronave luego de estrellarse en un cultivo ubicado en la vereda Romita, especificamente en el sector de Marengo, jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá.

En otra grabación se ve cómo la avioneta quedó en llamas y completamente destruida, mientras equipos de emergencia, uniformados de la Policía y bomberos intentaban apagar el fuego. Sin embargo, desde ese momento se sabía que había pocas probabilidades de que los tripulantes hayan sobrevivido. Lamentablemente luego se confirmó que quien iba allí era el cantante de música popular y parte de su equipo.

Detalles del accidente ´

La Aeronáutica Civil emitió un primer comunicado de prensa a través de sus redes sociales, en el que entregó los primeros detalles del siniestro.

“La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, informa a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el dia de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matricula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellin. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”.

“Cinco personas viajaban junto a Yeison Jiménez”: Aeronáutica Civil

Se conoció que la avioneta despegó sobre las 4:00 p.m. en inmediaciones del aeropuerto Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama, pero al parecer esta no logró coger suficiente altura y se precipitó a tierra pocos momentos después de despegar. “Se acabó la pista”, dijo una de las personas que presenció el siniestro aéreo.

Adiós a uno de los cantantes más humildes y nobles

Si algo caracterizaba a Yeison Jiménez fue su humildad y sus ganas de salir adelante. Desde muy joven, este artista de 34 años de edad, demostró sus ganas de comerse al mundo y lo hizo. Fue uno de los artistas de música popular más conocidos en el país, el mismo que alegró con sus canciones de despecho.

Fue un hombre que siempre se mostró orgulloso de sus raíces y desde niño luchó por cristalizar cada uno de sus sueños.

En diálogo con EL HERALDO en 2018, contó detalles de cómo logró forjar su talento y también de la forma en qué se ganó la vida desde muy temprano.

Vender aguacates en la Central Mayorista de Bogotá era la actividad principal del que posteriormente se convirtió en cantante. Su vida cambió de rumbo a los 17 años.

Su afinidad con las notas musicales comenzó desde antes, pero a esa edad formalizó la vocación que nunca imaginó consolidar como hasta ahora lo ha hecho.

“Escogiendo aguacate es donde se me venían las primeras canciones a la cabeza. Es un camino muy largo, porque comencé desde cero, no tenía nadie que supiera esta película, mi familia no tenía personas que fueran allegadas a la música”, expresó el artista.

“Lo digo con orgullo fui vendedor de aguacates, eso no me ha dado vergüenza nunca, por el contrario promocionándolos, gritando fue que forjé mi voz y mi carácter”, agregó.