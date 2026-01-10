Se ha apagado la voz del cantante de Música Popular Yeison Jiménez, reconocido por temas como ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’, ‘Mi venganza’ entre otros.

Tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, el artista perdió la vida luego de que la aeronave quedara incinerada.

La Aeronáutica Civil ha emitido un primer comunicado de prensa a través de sus redes sociales, en el que entregó los primeros detalles.

“La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, informa a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el dia de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matricula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellin. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”.

Agregaron que actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policia Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro. De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEl de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Tiwtter.

“Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las cercanías de Paipa”.