El actor Daniel Stern, conocido por interpretar a “Marv” en la popular película ‘Mi pobre angelito’, volvió a ser noticia, esta vez por un hecho ocurrido fuera del mundo del cine. El intérprete estadounidense, de 68 años, fue citado por la policía en California tras ser señalado de haber solicitado servicios de prostitución.

El episodio se presentó cuando Stern se encontraba hospedado en un hotel de Camarillo, una ciudad del condado de Ventura. Según información confirmada por el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura y divulgada inicialmente por el portal TMZ, el hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2025, en plena temporada navideña, una época en la que las películas de la franquicia suelen volver a tener gran visibilidad en televisión y plataformas de streaming.

De acuerdo con las autoridades, el actor recibió una citación por una presunta violación al Código Penal 647(b) de California, que castiga la solicitud de prostitución. El procedimiento no incluyó arresto ni traslado a una estación de policía. En el lugar se le entregó una multa y posteriormente quedó en libertad.

Las autoridades aclararon que, debido a que no hubo una detención formal, no existe una fotografía policial asociada al caso. Además, los registros judiciales indican que Stern no tiene antecedentes penales ni ha enfrentado situaciones similares con la justicia hasta la fecha.

En el estado de California, este tipo de conducta es considerada un delito menor. Para una primera falta, la ley establece posibles sanciones que van desde una multa económica, que puede llegar hasta los mil dólares, hasta una pena de cárcel de máximo seis meses. Sin embargo, este tipo de infracción no obliga a la persona a registrarse como delincuente sexual.

El proceso legal continúa con una citación para presentarse ante un juez, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la audiencia ni sobre los pasos siguientes en el caso del actor. Tampoco se ha informado si habrá una resolución rápida o si el proceso se extenderá en el tiempo.

Por ahora, Daniel Stern no ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido y su equipo de representación tampoco ha respondido a las consultas de los medios. Mientras tanto, el caso sigue su curso legal, llamando la atención por tratarse de un actor ampliamente reconocido por su papel en una de las películas más populares de la época navideña.