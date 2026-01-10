La noticia del regreso de BTS volvió a sacudir a millones de seguidores en todo el mundo y, de manera especial, a los fans colombianos. Después de casi cuatro años sin actividades como grupo, debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes, la banda anunció que regresará con un nuevo álbum y una gira mundial prevista para la primavera de 2026.

Será la primera vez que los siete miembros vuelvan a trabajar juntos desde 2022, un momento muy esperado por su comunidad de seguidores.

El anuncio despertó mucha emoción. Aunque aún no se han revelado los países ni las ciudades que harán parte del tour, en Colombia comenzó a crecer la esperanza de que el grupo pueda incluir al país en su recorrido.

No hay confirmaciones oficiales, pero varias señales han sido suficientes para que los fans empiecen a soñar con verlos en vivo por primera vez en territorio colombiano.

Uno de los detalles que más llamó la atención surgió en redes sociales. Algunos seguidores notaron que OCESA Colombia, una de las empresas más importantes en la organización de conciertos, comenzó a seguir a BTS en sus cuentas oficiales.

A esto se sumó que Ticketmaster también apareció entre las cuentas relacionadas con la banda. Aunque estos movimientos no garantizan nada, para muchos fans no suelen ser casuales y, en otras ocasiones, han ocurrido antes de grandes anuncios.

Las especulaciones aumentaron aún más cuando se recordó la Pop-up de BTS en Bogotá, realizada en noviembre. Durante varios días, miles de personas asistieron a esta experiencia dedicada al grupo, donde pudieron comprar productos oficiales y vivir espacios temáticos inspirados en la banda.

Para muchos, este evento fue una forma de medir el interés del público colombiano y demostrar que existe una base sólida de fans dispuesta a responder masivamente.

A partir de ahí, las conversaciones se trasladaron a los posibles escenarios. En redes sociales, varios seguidores coinciden en que, si la visita se concreta, tendría que ser en un lugar con gran capacidad, capaz de recibir a miles de personas y cumplir con los altos requisitos técnicos de un concierto de este nivel. Por eso, nombres como el estadio Vive Claro o El Campín suelen aparecer entre las opciones más mencionadas.

La emoción creció aún más con un intercambio que se volvió viral. En una publicación del estadio Vive Claro en el que mostraban su cartel de conciertos de este año. Allí, una fan preguntó: “¿Y BTS?”. La cuenta del lugar respondió con un emoticono de sorpresa, lo que fue interpretado por muchos como una señal positiva, aunque sin ninguna confirmación oficial.