El Desafío Siglo XXI está listo para volver a la televisión colombiana después de varias semanas fuera del aire. Tras la pausa habitual de fin de año, el reality regresará justo cuando la competencia entra en su etapa más decisiva.

El regreso está programado para el lunes festivo 12 de enero de 2026, aprovechando el puente de Reyes. Así lo confirmó Canal Caracol a través de sus redes sociales, donde también informó que el programa retomará su horario habitual de las 8:00 de la noche, dentro de su franja estelar.

Durante diciembre, el Desafío fue suspendido temporalmente, como suele ocurrir con varias producciones del canal en la temporada navideña. La historia quedó en pausa, pero no cerrada. La competencia se reanudará exactamente donde se detuvo, con los equipos ya conformados y con conflictos, alianzas y rivalidades que siguen sin resolverse, tanto en la playa como en la ciudadela.

El regreso promete emociones fuertes. Los concursantes vuelven con el cansancio acumulado, la presión de estar cada vez más cerca del final y la necesidad de tomar decisiones clave que pueden cambiar el rumbo del juego. Cada prueba será determinante y cualquier error podría costar la permanencia en la competencia.

Para quienes quieren refrescar la memoria o ponerse al día antes del regreso, Caracol Televisión habilitó varias opciones digitales. En su canal oficial de YouTube están disponibles los capítulos completos, desde el primero hasta el 111, además de videos cortos con los momentos más destacados de los equipos Beta, Alpha, Omega, Gamma y Neos.

Otra alternativa es Ditu, la plataforma gratuita de streaming del canal, que puede descargarse en celulares Android, iOS y televisores Samsung. Allí se encuentran todos los episodios emitidos desde el estreno del programa hasta la pausa anunciada en diciembre de 2025. Además, incluye entrevistas y contenidos adicionales que permiten conocer más a los participantes y entender mejor la dinámica del juego.