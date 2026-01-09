Valentino Lázaro se convirtió en uno de los nombres más comentados tras confirmarse su participación en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.

El influencer que se dio a conocer por sus videos de baile en TikTok y por integrar el equipo de bailarines de Beéle durante sus giras, llega al reality en medio de una ola de reacciones divididas en redes sociales.

Aunque inicialmente negó su presencia en el programa, luego de que su nombre apareciera en una lista filtrada de participantes, el creador de contenido terminó confirmando su ingreso, generando sorpresa entre sus seguidores y compañeros del programa digital Tamo’en vivo.

Y todos los televidentes esperan buen contenido, pues el propio Valentino ha reconocido que su personalidad no pasa desapercibida y que suele generar controversia. De hecho, se define como alguien insistente, confrontativo y amante del debate, rasgos que promete llevar sin filtros a la convivencia dentro de la casa.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es su cercanía con Nicolás Arrieta, quien también hará parte del reality y es su único aliado confirmado antes de entrar a la competencia. Según ha explicado, no planea llegar con pactos previos ni estrategias armadas.

También se han recordado sus cruces en redes sociales con figuras como Johanna Fadul, aunque Valentino ha dejado claro que no existe enemistad personal y que sus desacuerdos han sido por opiniones públicas y no por asuntos privados.