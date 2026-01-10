Un nuevo año acaba de comenzar y, con él, se activa nuevamente el pulso de los lanzamientos discográficos que prometen llenar de alegría los próximos 12 meses. El 2026 asoma como un año clave, con proyectos largamente esperados y nuevas obras que son anheladas por quienes en distintos lugares del planeta acompañan sus jornadas de las mejores melodías.

Las expectativas se reparten entre diferentes géneros, desde el pop contemporáneo y el rock en sus distintas mutaciones, hasta la electrónica experimental, el punk, pasando por las fusiones globales. Algunos artistas ya confirmaron trabajos en camino o dejaron pistas concretas en sus redes sociales; otros, fieles a su estilo, prefieren mantener el misterio.

Para tomarle el pulso a este panorama, EL HERALDO consultó a tres voces autorizadas de la industria musical: André Didyme-Dôme, editor de Rolling Stone Colombia, el periodista internacional Alberto Marchena Jr. y Joyce Lozano, directora de Radio Tiempo.

EFE La popular banda surcoreana de K-pop BTS está de vuelta este año y lo hace con música nueva.

Uno de los retornos más comentados es el de BTS, que anunció oficialmente su regreso tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes. El nuevo álbum del grupo surcoreano, con fecha confirmada para el 20 de marzo, no solo representa un hito para el K-pop, sino también una prueba del impacto global que la banda mantiene intacto tras años de pausa colectiva.

Según André Didyme-Dôme, este disco no solo marca la vuelta de una de las bandas más influyentes del siglo XXI, sino que también será un reflejo de la evolución individual de cada miembro. “La nueva música va a integrar las identidades artísticas que desarrollaron en sus trabajos solistas, lo que podría darle una dimensión distinta al sonido clásico de BTS”, explica.

En el terreno del pop, Madonna vuelve a ocupar el centro de la conversación. La Reina del Pop prepara un álbum de corte Dance producido por Stuart Price, su histórico colaborador, que muchos describen como una continuación espiritual de Confessions on a Dance Floor (2005).

Joyce Lozano considera que este lanzamiento es “la gran espera del 2026”. Para ella, Madonna no solo vuelve con nueva música, sino con una reafirmación de su legado. “Estamos hablando de una artista que no solo hizo historia, sino que la sigue escribiendo. Este álbum conecta su pasado glorioso con las tendencias actuales del pop electrónico”, afirma.

Lozano agrega que el proyecto también marca el regreso de Madonna a Warner Records y podría venir acompañado de una nueva etapa estética y conceptual. Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento, los rumores apuntan al segundo semestre del año, con adelantos que ya comenzaron a circular a inicios de enero.

EFE Bruno Mars, con su propuesta ‘The Romantic’, es uno de los primeros en irse de lanzamiento y gira musical.

Otro nombre que despierta enorme expectativa es Bruno Mars, quien, de acuerdo con Alberto Marchena Jr., tiene listo su primer álbum en solitario en más de unos siete años sin publicar. “Tras años enfocado en colaboraciones y proyectos conjuntos, su regreso discográfico podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos del primer semestre del año con The Romantic”, sostiene.

Pop, rock y sonidos globales

El 2026 también apunta a ser un año fuerte para artistas que han sabido reinventarse. Charli XCX lanzará en febrero Wuthering Heights, un proyecto ligado al cine y pensado como una expansión conceptual de su celebrado álbum Brat. André Didyme-Dôme destaca este trabajo como “uno de los más interesantes del pop experimental del año, tanto por su propuesta sonora como por su vínculo con la gran pantalla”.

En una línea más introspectiva, Lana del Rey prepara un álbum que fue aplazado desde 2025 y que aún podría cambiar de título. Mientras tanto, Gorillaz abrirá el calendario con The Mountain, un disco marcado por la colaboración con músicos de distintas partes del mundo, reafirmando el espíritu global del proyecto liderado por Damon Albarn. “Tenemos Gorillaz con The Mountain el noveno álbum de la banda animada creada por Jamie Hewlett y Damon Albarn, y cuya lista de invitados incluye la leyenda de Bollywood Asha Bhosle, Omar Suleiman, a Bizarrap, entre otros”.

EFE Gorillaz es otro de los proyectos que tiene una propuesta novedosa para este calendario.

También está Olivia Rodrigo, quien tiene un nuevo álbum con fecha y título por confirmar, con una gira mundial, y pues se habla de temas en vivo, temas sin mucha elaboración.

Didyme-Dôme agrega propuestas como la de A$AP Rocky, cuyo álbum ya está con fecha para el 16 de enero, Don’t be Dumb. “Es un álbum de un rapero que se ha ido por el lado de la actuación, que ha perdido fuerza en el campo musical. Él está en una relación con Rihanna actualmente y parece que esas experiencias son las que alimentaron al álbum Don’t be Dumb, es un álbum que lleva mucho tiempo cocinándose y tiene unos colaboradores de lujo Metro Boomin, Tyler, The Creator, Farrell Williams, Morrissey, Danny Elfman y Tim Burton que ayudó a diseñar la portada”.

Por su parte, Peso Pluma, una figura líder en la música mexicana, estrenará una nueva propuesta que sería la continuación de su álbum Éxodo, que llega después de este proyecto del 2024. Llega con un proyecto con su primo Tito Double P.

El rock también tendrá su cuota de protagonismo. Se habla de nuevos trabajos de Evanescence, My Chemical Romance y rumores persistentes sobre U2, que podría lanzar un álbum en el año en que celebra su 50 aniversario. A esto se suman posibles regresos de figuras históricas como Paul McCartney, The Rolling Stones y Bruce Springsteen, cuyo nombre vuelve a sonar con fuerza en los corrillos de la industria.

EFE La cantante Rihanna y su novio, el rapero A$AP Rocky, tienen un material producido que espera ser liberado en este 2026.

Más allá de los anuncios oficiales, el 2026 está atravesado por rumores que mantienen en vilo a los fanáticos. Rihanna sigue sin confirmar su esperado nuevo álbum, pero su cercanía creativa con A$AP Rocky vuelve a encender las especulaciones. Beyoncé, por su parte, podría cerrar la trilogía iniciada con sus últimos trabajos.